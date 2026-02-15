Maha Shivratri 2026 Song: नमो नमो शंकरा! कोट्यावधी चाहत्यांनी पाहिलं; तरीही पुन्हा ऐकावं वाटणारं भक्तिगीत

Namo Namo Shankara Song Video: आज सर्वत्र महाशिवरात्रीचा उत्सव पाहायला मिळत आहे. शिव भक्तीला समर्पित अनेक भक्तीमय गाण ऐकायला मिळतात. मंदिरांपासून ते सोशल मीडियापर्यंत, "हर हर महादेव" चा जयघोष ऐकू येतो. शिव भजनांचे वेगवेगळे प्रकार, शिवगीते आणि घोषणा सर्वत्र ऐकू येतात. पण एक गाणे अजूनही सर्वाच्या मनात आहे. हे गाणे इतके भक्तीपूर्ण आहे की कोणताही शिवभक्त ते ऐकण्यापासून रोखू शकत नाही. कदाचित म्हणूनच ते YouTube वर लाखो वेळा पाहिले गेले आहे. हे गाणं केदारनाथ चित्रपटातील "नमो नमो शंकराय" आहे. हे गाणे अमित त्रिवेदी यांचे संगीत आणि अमिताभ भट्टाचार्य यांचे शब्द आहेत..कोट्यावधी चाहत्यांची पंसतीगाण्याच्या सुरुवातीपासूनच, भगवान शिवाबद्दलची एक मनोभावे भक्ती जाणवते. केदारनाथच्या बर्फाच्छादित दऱ्या आणि नैसर्गिक सौंदर्यात चित्रित केलेल्या या गाण्याने प्रेक्षकांवर कायमचा प्रभाव पाडला, ज्याचे पुरावे गाण्याच्या यूट्यूब हिट्सवरून मिळतात. हे गाणे यूट्यूबवर 975 दशलक्ष वेळा पाहिले गेले आहे, ज्यामुळे ते बॉलीवूडमधील सर्वाधिक पाहिले गेलेल्या शिव भक्तीमय गाण्यांपैकी एक बनले आहे. .केदारनाथ चित्रपटातील गाण ठरलं हिटया गाण्यात सुशांत सिंग राजपूत देखील दिसतो. हे गाणे वाजवल्यावर चाहत्यांना त्याची आठवण येते. सारा अली खान देखील त्याच्यासोबत दिसते, पण सुशांतची पडद्यावरची उपस्थिती या गाण्याला एक वेगळी ओळख देते.सुशांतच्या निधनानंतर, हे गाणं त्याच्या चाहत्यांच्या हृदयाच्या आणखी जवळ आलं. चाहते अनेकदा त्याची आठवण काढतात आणि कमेंट सेक्शनमध्ये श्रद्धांजली वाहतात. या शिवरात्रीला, जर तुम्हालाही हे गाणे ऐकून भगवान शिवाच्या भक्तीत रमायचे असेल तर युट्युबर हे गाणं सहज ऐकू शकता. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.