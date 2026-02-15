Premier

Maha Shivratri 2026 Song: नमो नमो शंकरा! कोट्यावधी चाहत्यांनी पाहिलं; तरीही पुन्हा ऐकावं वाटणारं भक्तिगीत

Namo Namo Shankara Song Video: महाशिवरात्रीनिमित्त केदारनाथ चित्रपटातील "नमो नमो" हे शिव गाणं पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहे. कोट्यावधी चाहत्यांनी हे गाणं पाहिले आहे. दरवर्षी हे गाणं सोशल मिडियावर ट्रेंडिंग असते.
Puja Bonkile
Namo Namo Shankara Song Video: आज सर्वत्र महाशिवरात्रीचा उत्सव पाहायला मिळत आहे. शिव भक्तीला समर्पित अनेक भक्तीमय गाण ऐकायला मिळतात. मंदिरांपासून ते सोशल मीडियापर्यंत, "हर हर महादेव" चा जयघोष ऐकू येतो. शिव भजनांचे वेगवेगळे प्रकार, शिवगीते आणि घोषणा सर्वत्र ऐकू येतात.

पण एक गाणे अजूनही सर्वाच्या मनात आहे. हे गाणे इतके भक्तीपूर्ण आहे की कोणताही शिवभक्त ते ऐकण्यापासून रोखू शकत नाही. कदाचित म्हणूनच ते YouTube वर लाखो वेळा पाहिले गेले आहे. हे गाणं केदारनाथ चित्रपटातील "नमो नमो शंकराय" आहे. हे गाणे अमित त्रिवेदी यांचे संगीत आणि अमिताभ भट्टाचार्य यांचे शब्द आहेत.

