एआयच्या सहाय्याने बनलेली पहिली ‘महाभारत’ मालिका लवकरच येणार !

Marathi Entertainment News : कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) आता जगभरातील मनोरंजन क्षेत्रात क्रांती घडवते आहे. भारतातही या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून तयार करण्यात आलेल्या पहिल्या 'महाभारत' मालिकेचा ट्रेलर नुकताच प्रदर्शित झाला असून, त्याने प्रेक्षकांचे लक्ष वेधले आहे. .'महाभारत: एक धर्मयुद्ध' या नावाने ही मालिका प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार असून, ती २५ ऑक्टोबर रोजी जिओ हॉटस्टार या ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर प्रदर्शित होणार आहे. ही मालिका भारतीय सांस्कृतिक वारसा आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा सुंदर संगम सादर करते. ऋषी वेदव्यास यांच्या 'महाभारत' या महाकाव्याला एआयच्या मदतीने नव्या पिढीपर्यंत पोहोचवण्याचा हा अभिनव प्रयत्न मानला जात आहे. .प्राचीन कथेला नवे दृश्यरूप देताना तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने एक वेगळा भव्य अनुभव देण्यात आला आहे. ट्रेलरमध्ये दाखवलेले एआय-निर्मित सेट, पात्रांची भव्यता आणि युद्धाच्या दृश्यांचा वास्तवदर्शी सादरीकरण प्रेक्षकांना थक्क करणारा आहे. 'जिओस्टार' या निर्मिती संस्थेच्या माध्यमातून तयार करण्यात आलेली ही मालिका भारतीय मनोरंजन विश्वात नवा अध्याय लिहिणारी ठरत आहे. . या मालिकेतून परंपरा आणि भविष्य यांना एकत्र जोडण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. एआयच्या माध्यमातून कथानकातील भावना, नाट्य आणि भव्यता अधिक प्रभावीपणे साकारण्यात आली आहे. 'महाभारत: एक धर्मयुद्ध' ही मालिका तंत्रज्ञान आणि भारतीय कथा परंपरेचा संगम ठरण्याची शक्यता आहे. २५ ऑक्टोबरला प्रदर्शित होणाऱ्या या मालिकेकडून प्रेक्षक आणि उद्योग दोघांनाही मोठ्या अपेक्षा आहेत. आता सर्वांचं लक्ष या एआय-निर्मित पहिल्या महाकाव्य मालिकेकडे लागलं आहे..या मालिकेत कोण कलाकार असणार , कोणी याला आवाज दिला आहे हे अजून समोर आलं नाहीये. त्यामुळे अनेकजण या मालिकेसाठी उत्सुक आहेत.