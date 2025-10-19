Premier

एआयच्या सहाय्याने बनलेली पहिली ‘महाभारत’ मालिका लवकरच येणार !

Mahabharat Serial Make In AI : एआयच्या मदतीने पहिल्यांदाच महाभारतावर आधारित नवी मालिका प्रेक्षकांच्या भेटीस येणार आहे. जाणून घेऊया या मालिकेविषयी.
Marathi Entertainment News : कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) आता जगभरातील मनोरंजन क्षेत्रात क्रांती घडवते आहे. भारतातही या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून तयार करण्यात आलेल्या पहिल्या ‘महाभारत’ मालिकेचा ट्रेलर नुकताच प्रदर्शित झाला असून, त्याने प्रेक्षकांचे लक्ष वेधले आहे.

