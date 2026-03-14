मराठी चित्रपटसृष्टीसाठी राज्य सरकारचा मोठा निर्णय! ९८ चित्रपटांना मिळणार प्रत्येकी ५ लाख रुपयांचे अर्थसाह्य

सन २०१८ ते सन २०२२ या कालावधीत सेन्साॅर संमत झालेल्या आणि परीक्षणाअंती अपात्र ठरलेल्या तब्बल ९८ मराठी चित्रपटांना सरसकट पाच लाख रुपये अर्थसाह्य देण्याचा जीआर (शासकीय आदेश) सरकारने काढला आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे मराठी चित्रपटसृष्टीला मोठा दिलासा मिळाला आहे. .कोरोनाचा काळ हा महाभयंकर होता. त्याचा फटका सगळ्यांनाच बसला. कितीतरी जणांची रोजीरोटी बुडाली तर कितीतरी जणांना मोठ्या आर्थिक संकटाला सामोरे जावे लागले. मनोरंजन क्षेत्रालाही याचा मोठा फटका बसला. कित्येक चित्रपटांनी अर्धावरच दम टाकला तर कित्येक चित्रपट मुहूर्त होऊन तेथेच थांबले. परंतु आता सरकारने या कालावधीतील मराठी चित्रपटांना मोठा दिलासा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मराठी चित्रपटसृष्टीला प्रोत्साहन मिळावे तसेच निर्मात्यांना आधार मिळावा या हेतूने सरकारने अर्थसाह्य देण्याचे ठरविले आहे. कोरोना काळातील जे चित्रपट परीक्षणा अंती अपात्र ठरलेल्या तसेच सेन्साॅर संमत झालेल्या ९८ चित्रपटांना तेदेखील सन २०१८ ते २०२२ या कालावधीतील चित्रपटाना अर्थसाह्य देण्याचे ठरविण्यातआले आहे. .याबाबत राष्ट्रवादी चित्रपट व सांस्कृतिक विभागाचे प्रदेशाध्यक्ष बाबासाहेब पाटील म्हणाले, की या विषयासाठी आम्ही सातत्याने पाठपुरावा केला. राज्याचे दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या माध्यमातून हा प्रश्न शासनापर्यंत प्रभावीपणे पोहोचविण्यात आला. तसेच त्यावेळचे सांस्कृतिक कार्यमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनीही सकारात्मक भूमिका घेतली होती. मराठी चित्रपटसृष्टीच्या हितासाठी घेतलेल्या या निर्णयाबद्दल मी त्यांचे मनापासून आभार व्यक्त करतो. तसेच सांस्कृतिक मंत्री आशिष शेलार यांचेही आभार मानतो..मराठी चित्रपटसृष्टीच्या बळकटीसाठी आणि दर्जेदार चित्रपट निर्मितीस प्रोत्साहन देण्यासाठी शासन यापुढेही असेच सकारात्मक निर्णय घेईल असी आशा आहे. अखिल भारतीय मराठी चित्रपट निर्माता महामंडळाचे अध्यक्ष देवेंद्र मोरे यांनीदेखील सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. ते म्हणाले, की गेली चार ते पाच वर्षे आम्ही केलेल्या अथक संघर्षाला अखेर यश आले आहे. कोरोना काळातील मराठी चित्रपट निर्मात्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.