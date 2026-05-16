'महाराष्ट्राची हास्यजत्रा'च्या 'त्या' स्किटमध्ये दाखवली चुकीची गोष्ट; आक्षेप घेताच सचिन गोस्वामी म्हणाले

छोट्या पडदा हा मनोरंजनाचा खजाना आहे. यावर अनेक मालिका आणि कार्यक्रम प्रेक्षकांच्या भेटीला येतात. यात जे दाखवलं जातं त्यावर प्रेक्षकांचा लगेच विश्वास बसतो. त्यामुळे आपण काय दाखवतो हे लेखक आणि दिग्दर्शकाला समजणं खूप महत्वाचं असतं. छोट्या पडद्यावरील लोकप्रिय कार्यक्रम 'महाराष्ट्राची हास्यजत्रा' मध्येही अनेक स्किट दाखवण्यात येतात. त्यात अनेक गोष्टी हसण्यावारी नेल्या जातात. अशीच एक चूक हास्यजत्रेच्या स्किटमध्ये झाली होती. त्यावर सचिन गोस्वामी यांनी दिलेली प्रतिक्रियाही तितकीच महत्वाची ठरली. .हास्यजत्रेमध्ये एक स्किट दाखवण्यात आलेलं ज्यात पुरुषाला महिलेचा आवाज देण्यात आलेला. मात्र त्यात एक चूक होती. त्यावर प्रसिद्ध वोकल थेरपिस्ट म्हणजेच आवाजाच्या डॉक्टर असलेल्या सोनाली लोहार यांनी आक्षेप घेतला होता. अमोल परचुरे यांच्या पॉडकास्टमध्ये सोनाली यांनी हजेरी लावली होती. याबद्दल बोलताना त्या म्हणाल्या, ''महाराष्ट्राची हास्यजत्रा'मध्ये एक स्कीट झालेलं. एक असं पात्र दाखवण्यात आलेलं की ज्याचा आवाज हा स्त्रीसारखा होता. मेसेज असा गेला होता की हे असंच राहतं. अशाच आवाजामध्ये त्या व्यक्तीला आयुष्य काढायचं असतं. त्याला दुसरा काहीच इलाज नाही. जो मला खूप खटकला.'.सोनाली पुढे म्हणाल्या, 'कारण मुलाचा आवाज मुलासारखा असणं हा जो आवाजाचा आजार आहे तो जवळजवळ ९५ टक्के केसेसमध्ये एका तासात आपल्याला बरा करता येतो. हो, एका तासात. व्हॉइस थेरेपीमध्ये असे छान टेक्निक्स आहेत ज्यामुळे हे शक्य होतं. पण ज्यावेळेला असा मेसेज जातो की हे होतंच नाही तेव्हा ते का खुपतं कारण ज्याचा आवाज असा असतो त्यांच्या आयुष्याचे काय बारा वाजलेले आहेत ते मी गेली तीस वर्ष बघितलेलं आहे. त्यामुळे मी त्यावेळेला पोस्ट टाकली फेसबुकवर. तर अंशुमनने त्या पोस्टला सचिन गोस्वामी यांना टॅग केलं.' .काय होती सचिन गोस्वामी यांची प्रतिक्रिया त्या पुढे म्हणाल्या, 'ते इतके सॉर्टेड , इतके मॅच्युअर व्यक्ती आहेत की त्यांना ते बरोबर कळलं की मला काय म्हणायचंय. आणि त्या सगळ्या कॉमेंट करणाऱ्यांना एकच टाकलं की त्या फॅक्ट सांगतायत. आणि त्या या क्षेत्रातल्या अधिकारी व्यक्ती आहेत त्यामुळे त्यांचं बरोबर आहे. एवढं करूनही ते थांबले नाहीत. त्यानंतर दुसऱ्या- तिसऱ्या दिवशीच्या एपिसोडमध्ये स्कीट असं बनवलं की त्या स्कीटच्या माध्यमातून त्यांनी आवाजाच्या या समस्येवर काय उपाय आहे किंवा हे कसं बरं होतं हेसुद्धा सांगितलं.