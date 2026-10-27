लक्ष्या असा निर्जिव पडला होता... महेश कोठारे यांनी सांगितला जिवलग मित्राच्या निधनाचा प्रसंग; म्हणाले- रात्री ३ वाजता आम्ही...

आपल्या अभिनयाने संपूर्ण मराठी सिनेसृष्टी गाजवणारे अभिनेते म्हणजे लक्ष्मीकांत बेर्डे. त्यांच्या विनोदाने त्यांना घराघरात पोहोचवलं. १६ डिसेंबर २००४ रोजी त्यांचं निधन झालं मात्र त्यांची लोकप्रियता आजही तितकीच आहे. आज जर ते असते तर त्यांनी कित्येक नटांना पाणी पाजलं असतं. अभिनय हा त्यांच्यात जन्मापासूनच होता. मात्र या हरहुन्नरी अभिनेत्याने फार लवकर प्रेक्षकांचा निरोप घेतला. त्यांची आणि अभिनेते महेश कोठारे यांची मैत्री तर जगजाहीर आहे. महेश यांच्या प्रत्येक चित्रपटात ते होते. त्यांच्याशिवाय महेश यांचा चित्रपटच पूर्ण होत नसे. त्यामुळेच आला जिवलग मित्र गेला हा महेश यांच्यासाठीही खूप मोठा धक्का होता. आता महेश यांनी त्यांच्या निधनानंतरचा प्रसंग सांगितला आहे. .लोकमत फिल्मीला दिलेल्या मुलाखतीत लक्ष्मीकांत बेर्डे यांची आठवण सांगताना महेश म्हणाले, 'लक्ष्मीकांत बेर्डे खूप लवकर गेला. तो आज असता तर मला तरी खूपच फायदा झाला असता. अचानक माझ्या आयुष्यात एक पोकळी निर्माण झाली होती. जेव्हा मी ‘खबरदार’ चित्रपट केला, ती पहिली माझी अशी कलाकृती होती, ज्यात माझ्याबरोबर माझा लक्ष्या नव्हता. मी म्हणून सिनेमाच्या सुरुवातीला त्याचा फोटा लावला आहे आणि त्यासाठी गाणंही वापरलं होतं, ‘ही दोस्ती तुटायची नाय…’ तो एक अद्भूत अभिनेता होता.’.महेश कोठारे पुढे म्हणाले, 'माझं जग हललं होतं. मला रात्री तीन वाजता रविंद्र बेर्डेंचा फोन आलेला, ‘आपला लक्ष्या गेला रे’ हे त्यांचे शब्द होते. माझ्या पायाखालची तेव्हा जमीनच हलली होती. मी, डॅडी, निलिमा, आम्ही सगळे ताबडतोब गाडीत बसलो आणि तिकडे गेलो. तिथं गेल्यावर पाहिलं आणि तेव्हा लक्ष्या असा निर्जिव पडला होता. त्याला असं पाहिल्यानंतर माझ्या तोंडातून एकच वाक्य आलं, वॉट हॅव यू डन लक्ष्या, यू फूल…'.'पछाडलेला' हा लक्ष्मीकांत यांच्यासोबतचा महेश कोठारे यांचा शेवटचा सिनेमा होता. या सिनेमाने प्रेक्षकांना खळखळून हसवलं. महेश यांच्या हिट सिनेमांच्या यादीत हा सिनेमादेखील आहे. .'धुमधडाका' मधील यदुनाथ जवळकर खरंच आले! अशोक सराफ यांचा लॅम्बोर्गिनीतील व्हिडिओ व्हायरल; गाडीत बसताना काढली चप्पल.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.