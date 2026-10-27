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लक्ष्या असा निर्जिव पडला होता... महेश कोठारे यांनी सांगितला जिवलग मित्राच्या निधनाचा प्रसंग; म्हणाले- रात्री ३ वाजता आम्ही...

Mahesh Kothare Remembers Laxmikant Berde Death Scene: मराठमोळे अभिनेते महेश कोठारे यांनी लक्ष्मीकांत बेर्डे यांच्या निधनाच्या वेळेचा प्रसंग सांगितला आहे जेव्हा त्यांना रात्री तीन वाजता ते गेल्याचा फोन आला होता.
mahesh kothare on laxmikant berde

mahesh kothare on laxmikant berde

esakal

Payal Naik
Updated on

आपल्या अभिनयाने संपूर्ण मराठी सिनेसृष्टी गाजवणारे अभिनेते म्हणजे लक्ष्मीकांत बेर्डे. त्यांच्या विनोदाने त्यांना घराघरात पोहोचवलं. १६ डिसेंबर २००४ रोजी त्यांचं निधन झालं मात्र त्यांची लोकप्रियता आजही तितकीच आहे. आज जर ते असते तर त्यांनी कित्येक नटांना पाणी पाजलं असतं. अभिनय हा त्यांच्यात जन्मापासूनच होता. मात्र या हरहुन्नरी अभिनेत्याने फार लवकर प्रेक्षकांचा निरोप घेतला. त्यांची आणि अभिनेते महेश कोठारे यांची मैत्री तर जगजाहीर आहे. महेश यांच्या प्रत्येक चित्रपटात ते होते. त्यांच्याशिवाय महेश यांचा चित्रपटच पूर्ण होत नसे. त्यामुळेच आला जिवलग मित्र गेला हा महेश यांच्यासाठीही खूप मोठा धक्का होता. आता महेश यांनी त्यांच्या निधनानंतरचा प्रसंग सांगितला आहे.

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