लोकांना वाटतं की मी... मांजरेकरांनी सांगितलं शिवाजी महाराजांच्या भूमिकेत सिद्धार्थ बोडकेला घेण्याचं कारण

सध्या मराठी सिनेसृष्टीत एका सिनेमाची जोरदार चर्चा आहे. यातील कलाकारांचा अभिनय आणि चित्रपटाची कथा प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरलीये. हा चित्रपट म्हणजे 'पुन्हा शिवाजीराजे भोसले'. या चित्रपटाने प्रेक्षकांची मनं जिंकली आहेत. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या राज्यात आता बळीराजावर होणारा अन्याय या चित्रपटात दाखवण्यात आलाय. शेतकऱ्याला न्याय मिळवून देण्यासाठी स्वतः महाराजांना खाली यावं लागलं आणि भ्रष्ट राजकारण्यांना धडा शिकवावा लागला. या चित्रपटात सिद्धार्थ बोडके महाराजांची भूमिका साकारताना दिसतोय. आता मांजरेकरांनी चित्रपटात सिद्धार्थला घेण्याचं कारण सांगितलंय. .महेश मांजरेकर या चित्रपटाचे दिग्दर्शक आहेत. तर सिद्धार्थने मराठीसोबतच हिंदीतही काम केलंय. मात्र या चित्रपटातल्या त्याच्या लूकची आणि अभिनयाची प्रेक्षकांमध्ये जोरदार चर्चा आहे. त्याचा अभिनय प्रेक्षकांना भावलाय. प्रेक्षक त्याचं कौतुक करत आहेत. छत्रपतींच्या भूमिकेत तो चपखल बसलाय आणि या भूमिकेला त्याने न्याय मिळवून दिलाय असं अनेकांचं म्हणणं आहे. मात्र एका फार लोकप्रिय नसलेल्या कलाकाराला अवधी मोठी भूमिका देणं आणि त्याच्यावर विश्वास ठेवणं मांजरेकरांसाठी अवघड होतं. त्यांनी एका मुलाखतीत या भूमिकेत सिद्धार्थला का घेतलं याचं कारण सांगितलं आहे. .मांजरेकरांनी ओन्ली मानिनी या चॅनेलला मुलाखत दिली. यात बोलताना ते म्हणाले, 'तेच म्हंटल ना मी सिद्धार्थ बोडके हा काही स्टार नव्हता जे मी त्याच्याकडे गेलो. मी त्याला बघितलं कधी माहितीये त्याच्या नाटकाची जाहिरात बघितली एक. मग त्याचं 'अनन्या' मध्ये काम खूप चांगलं होतं असं ऐकलं मी. मग 'दृश्यम २' मध्ये छोटासा रोल पाहिला त्याचा. पण मला ना त्याला बघितल्यानंतर कायम असं वाटायचं की हा शिवाजी महाराजांचा रोल चांगला करू शकेल. त्यात तो चांगला दिसेल. हा पहिला क्रायटेरिया होता. दुसरं म्हणजे त्याने थिएटर केलं असल्याने त्याच्या अभिनयाबद्दल मला काही भीती नव्हती. आणि त्याला भेटलो आणि मला वाटलं हा नक्की करू शकतो.' .ते पुढे म्हणाले, 'लोकांना वाटतं की मी त्याला 'देवमाणूस' मधून तिकडे घेतला. पण तसं नाहीये. मी त्याला कास्ट केल्यानंतर तो 'देवमाणूस' मध्ये गेला. खरं तर मी 'देवमाणूस' करत असताना मी विचार करत होतो की याला आपण नको घेऊया शिवाजी महाराज. कारण मी थोडासा घाबरलो. म्हंटल याने एवढा निगेटिव्ह रोल केलाय. आणि तो चांगला केलाय. तर काय प्रभाव राहील का प्रेक्षकांवर. पण नंतर विचार केला की नाही राहणार. म्हणजे मला जे पहिलं गट फिलिंग आलं ना की हा शिवाजी महाराज चांगला करेल. मी त्या गट फिलिंगवर विश्वास ठेवला.' .आतापर्यंत या चित्रपटाने १ कोटी १७ लाखांचा गल्ला जमवलाय. रविवारच्या क्रिकेट सामन्यांचा या चित्रपटाला फटका बसलाय. मात्र पुढे हा चित्रपट चांगली कमाई करेल असं बोललं जातंय. .६० व्या वाढदिवसाला शाहरुख मन्नतबाहेर आलाच नाही; पोस्ट करत सांगितलं कारण, म्हणाला, 'माफी मागतो पण... \n.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.