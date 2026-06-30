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ही कुठली भक्ती आहे? स्वामी कधी वागलेही नसतील असे विचित्र हातवारे करून... महेश टिळेकरांनी सुनावलं

MAHESH TILEKAR ON SWAMI SAMARTHA: स्वामी समर्थांचं रूप घेऊन सगळ्यांसमोर जाऊन विचित्र हावभाव करणाऱ्या व्यक्तीला दिग्दर्शक महेश टिळेकरांनी सुनावलंय.
mahesh tilekar

mahesh tilekar

esakal

Payal Naik
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लोकप्रिय मराठी दिग्दर्शक महेश टिळेकर अनेकदा समाजातील चुकीच्या गोष्टींवर बोलताना दिसतात. आवाज उठवताना दिसतात. आता नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत महेश टिळेकर यांनी स्वामी समर्थांच्या नावाखाली चाललेल्या भक्तीच्या बाजाराबद्दल राग व्यक्त केलाय. काही दिवसांपूर्वी सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ व्हायरल झाला होता ज्यात एक व्यक्ती स्वामींच्या वेशात येऊन बारसं करून जातात. त्याबद्दल टिळेकर यांनी कानउघडणी केलीये.

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