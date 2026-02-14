मकरंद अनासपुरे यांची सहकुटुंब 'साडे माडे तीन'च्या प्रीमिअरला हजेरी; पहिल्यांदाच दाखवले मुलांचे चेहरे; नेटकरी म्हणतात

आपल्या अभिनयाने प्रेक्षकांच्या मनात स्थान निर्माण करणारे लोकप्रिय मराठी अभिनेते मकरंद अनासपुरे हे मराठी सिनेसृष्टीतील दिग्गज आणि अनुभवी कलाकार आहेत. त्यांनी आपल्या विनोदाच्या जोरावर भल्याभल्यांना गार केलंय. त्यांची प्रत्येक भूमिका गाजली आहे. अशातच आता त्यांच्या 'साडे माडे तीन' या चित्रपटाचा सिक्वेल आलाय. 'पुन्हा एकदा साडे माडे तीन' या चित्रपटातून ते प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहेत. अशातच आता मकरंद यांनी पहिल्यांदाच त्यांच्या संपूर्ण कुटुंबासोबत एका कार्यक्रमात हजेरी लावली. यात त्यांनी पहिल्यांदाच त्यांच्या मुलांचा चेहरा दाखवला आहे. .नुकताच मकरंद अनासपुरे यांच्या 'पुन्हा एकदा साडे माडे तीन' या चित्रपटाचा प्रीमिअर आयोजित करण्यात आला होता. या कार्यक्रमाला त्यांनी सहकुटुंब हजेरी लावली होती. यात त्यांची पत्नी, मुलगी आणि मुलगा प्रिमिअरला आले होते. तर त्यांचा व्हिडिओ पाहून नेटकऱ्यांनीही आपल्या प्रतिक्रिया दिल्यात. मकरंद यांची मुलगी अगदी त्यांच्यासारखी दिसत असल्याचं नेटकऱ्यांचं म्हणणं आहे. तर त्यांचा मुलगा आईवर गेला आहे असं चाहते म्हणतायत. खूप छान परिवार अशी प्रतिक्रिया चाहत्यांनी दिलीये. मकरंद आणि त्यांच्या पत्नी सोशल मीडियावर फार कमी असतात. त्यामुळे ते त्यांचे फारसे फोटोही चाहत्यांसोबत शेअर करत नाहीत. त्यामुळे पहिल्यांदाच त्यांच्या मुलांना पाहून नेटकरी आनंदी झालेत. .मकरंद यांच्यासोबत 'पुन्हा एकदा साडे माडे तीन' या चित्रपटात अशोक सराफ, भरत जाधव आणि रिंकू राजगुरू मुख्य भूमिकेत आहेत. सोबतच संजय नार्वेकरदेखील पाहुणे कलाकार म्हणून दिसतायत. मकरंद यांनी 'कायद्याचं बोला', 'दे धक्का', 'मी शिवाजीराजे भोसले बोलतोय', 'नटरंग', 'गाढवाचं लग्न', 'साडे माडे तीन', 'तुला शिकवीन चांगलाच धडा' यासारखे चित्रपट गाजवलेत. मकरंद अनासपुरे हे केवळ एक उत्तम अभिनेतेच नाहीत, तर एक संवेदनशील समाजसेवक देखील आहेत.त्यांनी अभिनेते नाना पाटेकर यांच्यासोबत मिळून 'नाम फाउंडेशन' (NAAM Foundation) या संस्थेची स्थापना केली. ही संस्था प्रामुख्याने महाराष्ट्रातील दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबांना मदत करते..BBM6: या आठवड्यातही डबल एव्हिक्शन! 'हे' दोन स्पर्धक एकाच वेळी घराबाहेर; भाऊच्या धक्क्यावर काय घडलं?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.