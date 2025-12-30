मलायका अरोराच्या रेस्टॉरंटमध्ये खिचडी खायला किती पैसे मोजावे लागतील? पाण्याच्या बाटलीची किंमत वाचून थक्क व्हाल

लोकप्रिय बॉलिवूड अभिनेत्री मलायका अरोरा कायमच वेगवेगळ्या कारणामुळे चर्चेत असते. व्यावसायिक आयुष्यासोबतच ती वैयक्तिक आयुष्यामुळेही चर्चेत असते. नुकतंच मलायकाच्या रेस्टॉरंट एक वर्ष पूर्ण झालं. हे रेस्टॉरंट कायमच खवय्यांमुळे चर्चेत असतं. कारण तिथे मिळणाऱ्या वेगवेगळ्या डिशेश आणि त्यांच्या किमती. मलाइका अरोरा हिने आपला मुलगा अरहान खान याच्यासोबत मिळून मुंबईतील वांद्रे येथील पाली व्हिलेजमध्ये 'स्कार्लेट हाऊस' नावाचे एक आलिशान रेस्टॉरंट सुरू केलं होतं. ९० वर्षे जुन्या एका ऐतिहासिक इंडो-पोर्तुगीज बंगल्यात वसलेले हे रेस्टॉरंट सुमारे २५०० वर्ग फूट क्षेत्रात पसरलेले असून, यात कॉफी बार, वाइन रूम आणि डायनिंग एरिया असे विविध विभाग आहेत. या रेस्टॉरंटमध्ये असलेल्या पदार्थांच्या किमती तुम्हाला ठाऊक आहेत का? .हे रेस्टॉरंट विशेषतः तिथल्या महागड्या आणि हटके मेन्यूमुळे चर्चेत असतं. येथे ३५० रुपयांचं 'अँटी-एजिंग' पाणी आणि हँगओव्हर दूर करणारी विशेष पेये मिळतात. तसेच, भारतातील पहिला 'हायड्रेशन बार' येथे सुरू करण्यात आला आहे, जिथे त्वचा आणि आरोग्यासाठी फायदेशीर असलेल्या स्मूदीज आणि ड्रिंक्स उपलब्ध आहेत. खाद्यपदार्थांच्या बाबतीत बोलायचं झालं तर, साधी मसाला खिचडी ५५० रुपयांना, एव्होकॅडो टोस्ट ६२५ रुपयांना आणि व्हाईट बटर चिकन ७५० रुपयांना मिळते. इतकेच नाही तर, येथील सर्वात महागड्या शॅम्पेनची किंमत २०,९०० रुपये इतकी आहे. .कसं करायचं बुकिंग?हे रेस्टॉरंट मुंबईतील अत्यंत उच्चभ्रू समजल्या जाणाऱ्या भागात आहे: स्कार्लेट हाऊस, पाली व्हिलेज, वांद्रे (पश्चिम), मुंबई असा पत्ता असलेलं हे रेस्टॉरंट आठवड्याचे सातही दिवस सुरू असतं. सकाळी ८. ३० पासून रात्री १:३० पर्यंत हे सुरू असतं. तुम्ही Zomato किंवा Swiggy Dineout यांसारख्या ॲप्सवरून टेबल बुक करू शकता. तुम्ही त्यांच्या अधिकृत इन्स्टाग्राम पेजवर (Scarlet House Bandra) दिलेल्या फोन नंबरवर कॉल करून रिझर्व्हेशन करू शकता. तुम्ही थेट तिथे जाऊ शकता, पण विकेंडला (शनिवार-रविवार) मोठी गर्दी असते, त्यामुळे किमान १ तास वेटिंग असू शकते..या रेस्टॉरंटच्या मालकीमध्ये मलाइका आणि अरहानसोबत व्यावसायिक धवल उदेशी आणि मलाया नागपाल यांचाही समावेश आहे. या ठिकाणचे इंटिरिअर अतिशय विंटेज आणि देहाती पद्धतीने डिझाइन केलेले असून, ते ग्राहकांना एका वेगळ्या ऐतिहासिक विश्वात घेऊन जातं. .माझा मुलगा आणि ती... हेमलता बाणे खंडणी प्रकरणात अर्चना पाटकरांचा मोठा खुलासा; म्हणाल्या, 'माझ्या कुटुंबाचा तिच्याशी....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.