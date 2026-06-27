चित्रपटगृहात होणार अंकुश, कुशल, अभिजीत आणि संतोष गँगचा तुफान राडा; 'मामाच्या गोव्याला जाऊया' चा धमाकेदार टीझर आऊट

मराठी सिनेसृष्टीत सध्या एका नव्या चित्रपटाची जोरदार चर्चा सुरू आहे. मैत्रीची एक वेगळीच क्रेझ दाखवणारा ‘मामाच्या गोव्याला जाऊया’ हा चित्रपट प्रेक्षकांना चित्रपटगृहात खळखळून हसवण्यासाठी सज्ज झाला आहे. या बहुप्रतीक्षित चित्रपटाच्या प्रदर्शनाची सर्वांनाच कमालीची उत्सुकता लागली असतानाच या चित्रपटाचा टीझर प्रेक्षकांच्या भेटीला आला आहे. बालगंधर्व परिवार ट्रस्ट व पुणे महानगरपालिका आयोजित अलविरा मोशन एंटरटेनमेंट प्रस्तुत 'बालगंधर्व रंगमंदिर ५८ व्या वर्धापन दिन सोहळ्यात हजारो प्रेक्षकांच्या उपस्थितीत या टीझरचे अनावरण करण्यात आले. या सोहळ्याचे खास वैशिष्ट्य म्हणजे यावेळी सिनेरसिकांना चित्रपटातील लाडक्या कलाकारांना थेट भेटण्याची सुवर्णसंधी मिळाली. .टीझरची सुरुवातच एका भन्नाट आणि नॉस्टॅलजिक गोव्याच्या वाईब्सने होते. यात ‘स्ट्रगलर साला’चे तीन जिगरी मित्र कुशा, बाबा आणि संत्या आणि त्यात नव्याने सहभागी झालेला मामा दिसतोय. मराठीतील मनोरंजनाचे चार हुकमी एक्के म्हणजेच अंकुश चौधरी, कुशल बद्रिके, अभिजीत चव्हाण आणि संतोष जुवेकर एकत्र आल्यावर पडद्यावर काय राडा होऊ शकतो, याची झलक या टीझरमध्ये पाहायला मिळते. मित्रांची जुनी मैत्री, गोव्याची ट्रिप, त्यात येणारे मजेशीर ट्विस्ट आणि टर्न्स आणि सोबतीला कडक बॅकग्राउंड म्युझिक यामुळे हा टीझर सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत आहे. .याप्रसंगी चित्रपटाचे दिग्दर्शक विजू माने यांच्यासह मराठी सिनेसृष्टीतील आघाडीचे कलाकार अंकुश चौधरी, कुशल बद्रिके, संतोष जुवेकर, अभिजित चव्हाण आणि प्रवीण तरडे यांच्या सोबत जबरदस्त संवाद रंगला. या चित्रपटाचा टीझर पाहिल्यावर, हा चित्रपट म्हणजे प्रेक्षकांसाठी मनोरंजनाचा फुल ऑन राडा असणार अशी प्रतिक्रिया उपस्थितांनी यावेळी व्यक्त केली..दिग्दर्शक विजू माने या भन्नाट टीझरबद्दल सांगतात, "आज हजारो प्रेक्षकांसोबत हा टीझर लाँच करण्याची संधी आम्हाला मिळाली, यासाठी मी सर्वांचा मनापासून आभारी आहे. हा चित्रपट प्रत्येक मित्रांच्या ग्रुपची गोष्ट आहे. टीझरच्या माध्यमातून आम्ही प्रेक्षकांना या भन्नाट प्रवासाची एक लहानशी झलक दाखवली आहे. चित्रपटगृहात जेव्हा मोठ्या पडद्यावर या गँगला प्रेक्षक एकत्र पाहातील, तेव्हा प्रेक्षकांना हसून हसून वेड लागेल. फ्रेंडशिप डेच्या वीकेंडला मित्रांसोबत थिएटर्समध्ये एन्जॉय करण्यासाठी हा परफेक्ट सिनेमा आहे. मला खात्री आहे, इथे उपस्थित प्रत्येक प्रेक्षक हा चित्रपट आवर्जून पाहायला जातील.’’.'विजुमेनिया प्रा. लि.' आणि 'लाईट अँड शेड' प्रस्तुत या चित्रपटाचे लेखन, दिग्दर्शन आणि निर्मिती विजू माने यांनी केली आहे. तर पटकथा आणि संवाद विजू माने, राहुल आवटे आणि कुशल बद्रिके यांचे आहेत. ३१ जुलैला हा मैत्रीचा भन्नाट अनुभव घेऊन हा चित्रपट तुमच्या भेटीला चित्रपटगृहात येत आहे..रोज केस धुवू शकत नाही म्हणून... केसांसाठी 'हा' शॅम्पू वापरते प्राजक्ता गायकवाड; स्वतः सांगितलं नाव आणि उपयोग .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.