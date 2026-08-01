गोव्यात मित्रांची धमाल, पण भाव खाल्ला कुशल बद्रिकेने; वाचा 'मामाच्या गोव्याला जाऊया' रिव्ह्यू

BEST MARATHI COMEDY MOVIE SET IN GOA: सध्याचा जमाना सोशल मीडियाचा आहे आणि सोशल मीडियावर आपल्याला अनेक प्रकारचे मित्र-मैत्रिणी भेटत असतात. परंतु खरी मैत्री एकमेकांवरील विश्वासातून...समजूतदारपणातून...एकमेकांवरील निःस्वार्थ प्रेमातून होत असते. कारण अनेक नात्यांमध्ये मैत्रीचे नाते अमूल्य असते. आपल्या सुख-दुःखामध्ये साथ देणारा तसेच आपल्या पाठीशी खंबीरपणे उभा राहणारा मित्रच असतो. मित्रांमुळे आपला आत्मविश्वास वाढतो..आपला आनंद द्विगुणीत होतो. अशाच जीवलग आणि धमाल मित्रांची कहाणी सांगणारा चित्रपट म्हणजे मामाच्या गोव्याला जाऊया. .विजू माने यांच्या गाजलेल्या 'स्ट्रगलर साला' या वेब सीरिजमधील लोकप्रिय पात्रेच 'मामाच्या गोव्याला जाऊया' या चित्रपटातून मोठ्या पडद्यावर अवतरली आहेत. धमाल, मस्ती आणि मौजमजा तसेच विनोदाची तुफान फटकेबाजी या चित्रपटामध्ये पाहायला मिळते. ही कथा चार मित्रांभोवती फिरणारी आहे आणि साहजिकच नावाप्रमाणे संपूर्ण कथा गोव्यामध्ये घडणारी आहे..संत्या (संतोष जुवेकर), कुशा (कुशल बद्रिके) आणि बाबा (अभिजित चव्हाण) या तिघांना गोव्याच्या टुर्सची आॅफर असते. सुरुवातीला ते काही ना काही कारणे सांगून नकार देतात. परंतु राहण्याचा आणि खाण्याचा खर्च फुकटात असल्यामुळे ते गोव्याला जायला तयार होतात. आता गोव्याला जायचे म्हटल्यावर इतर खर्चाचा भार उचलण्यासाठी एखादा 'बकरा' हवा, असे त्यांच्या डोक्यात येते.साहजिकच ते त्यांच्या काॅलेजमधील मित्राला अर्थात मामाला (अंकुश चौधरी) फोन करतात. त्याला त्यांनी काॅलेजात असताना कित्येक वेळा मामा बनविलेले असते. त्यामुळे आताही गोव्याला जाऊन त्याला मामा बनवावे असा त्यांचा प्लॅन असतो. त्याप्रमाणे ते चौघे जण गोव्याला जायला निघतात. परंतु मामाने आपल्या मुलाला बरोबर घेतलेले असते. त्यामुळे त्या तिघांची गोची झालेली असते. गोव्याला जाऊन मौजमस्ती करण्यासाठी त्यांच्यावर काही बंधने आलेली असतात. तरीही ते मौजमस्ती करण्याचा प्रयत्न करीत असतात. अशा वेळी त्यांच्यावर एकापाठोपाठ एक संकटे ओढवतात आणि त्यातून कसाबसा ते मार्ग काढतात. मग ते मामाला बकरा बनवितात का...त्यांच्यावर कोणकोणती संकटे येतात...त्यातून ते बाहेर कसे पडतात...मामांच्या मुलाचे काय होते...त्यांच्या जीवनात मुलींचे आगमन होते का...वगैरै प्रश्नांची उत्तरे तुम्हाला या चित्रपटात मिळतील. दिग्दर्शक विजू मानेने या चित्रपटाचा बाज विनोदी ठेवलेला आहे आणि कथानकाला वेगवेगळे आणि वारंवार ट्विस्ट दिला आहे. त्यामुळे चित्रपट गमतीशीर झाला आहेच शिवाय मजेशीर झाला आहे..'मामा'च्या भूमिकेत अंकुश चौधरी नेहमीप्रमाणे सहज आणि दिलखुलास वाटतो. त्याच्या चेहऱ्यावरील हावभाव, संवादफेक आणि प्रसंगानुसार बदलणारा अभिनय चित्रपटाला वेगळी रंगत आणणारा आहे.कुशल बद्रिके हा चित्रपटाचा मोठा हायलाइट ठरतो. त्याची नैसर्गिक विनोदबुद्धी, भन्नाट टायमिंग आणि देहबोली अनेक प्रसंगांमध्ये प्रेक्षकांना खळखळून हसवते. संतोष जुवेकरने आपल्या भूमिकेला योग्य तो संयम दिला आहे. मित्रांच्या टोळीतील त्याची उपस्थिती ठळक जाणवते. विनोदी आणि गंभीर अशा दोन्ही छटा तो सहजपणे साकारतो.अभिजित चव्हाण यांची संवादफेक आणि चेहऱ्यावरील सहज भाव अनेक प्रसंग रंगवतात. तिघा मित्रांमधील त्याची केमिस्ट्री चित्रपटाला अधिक रंगतदार बनवते.विदुला चौगुले, नेहा खान आणि रुचिरा जाधव यांना तुलनेने कमी वाव मिळाला असला, तरी त्यांच्या वाट्याला आलेल्या प्रसंगांमध्ये त्यांनी चांगली छाप सोडली आहे.पाहुण्या कलाकारांची उपस्थिती हा चित्रपटातील आणखी एक आकर्षणाचा भाग आहे. मकरंद अनासपुरे. मकरंद देशपांडे, सचिन गोस्वामी आणि प्रवीण तरडे यांसारखे कलाकार छोट्या भूमिकांमध्येही लक्ष वेधून घेतात. त्याचप्रमाणे दिग्दर्शक विजू माने यांच्यासोबतच्या संवादांमध्ये महेश मांजरेकर, अवधूत गुप्ते आणि संजय जाधव यांची पाहुणी उपस्थिती चित्रपटाला एक वेगळी मजा आणते. या कॅमिओ भूमिका कथानकाला फारसा हातभार लावत नसल्या, तरी त्या प्रेक्षकांच्या चेहऱ्यावर हसू आणण्यात नक्कीच यशस्वी ठरतात..अवधत गुप्ते यांचे संगीत चित्रपटाच्या हलक्याफुलक्या आणि धमाल वातावरणाला साजेसे आहे. गाणी कथानकाचा वेग न रोखता प्रसंगांशी एकरूप होतात आणि गोव्याच्या सहलीचा आनंद अधिक खुलवतात. पार्श्वसंगीतही विनोदी प्रसंगांचा प्रभाव वाढवण्यात यशस्वी ठरते. छायाचित्रकार शब्बीर नाईक यांनी गोव्याचे निसर्गसौंदर्य, समुद्रकिनारे आणि विविध पर्यटनस्थळे आकर्षक पद्धतीने टिपली आहेत. त्यामुळे पडद्यावर गोव्याचे रंगतदार आणि आल्हाददायक रूप अनुभवायला मिळते.चित्रपटाचा पूर्वार्ध रंगतदार, वेगवान आणि पोट धरून हसवणाऱ्या प्रसंगांनी भरलेला आहे. मात्र, उत्तरार्धात कथानकाचा वेग काहीसा मंदावतो. काही प्रसंग अनावश्यकपणे लांबवले गेल्याची जाणीव होते, त्यामुळे सुरुवातीला निर्माण झालेली रंगत काही प्रमाणात कमी होते. .दिग्दर्शक विजू माने यांनी मैत्री, विनोद आणि गोव्याची रंगत यांची प्रभावी सांगड घातली आहे. चार मित्रांमधील संवाद, त्यांची सहज केमिस्ट्री आणि प्रसंगांमधून उलगडणारा विनोद रंगवण्यात ते यशस्वी ठरतात. एकूणच, 'मामाच्या गोव्याला जाऊया' हा कोणताही मोठा संदेश देण्याचा प्रयत्न न करता निव्वळ मनोरंजनावर भर देणारा चित्रपट आहे. मैत्री, धमाल आणि खळखळून हसवणारे प्रसंग अनुभवायचे असतील, तर हा चित्रपट नक्कीच एकदा पाहण्यास हरकत नाही.तीन स्टार.दिल्लीच्या गाजलेल्या CJP आंदोलनावर येणार सिनेमा; पडद्यामागचं 'सत्य' उलगडणार?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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