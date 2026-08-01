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गोव्यात मित्रांची धमाल, पण भाव खाल्ला कुशल बद्रिकेने; वाचा 'मामाच्या गोव्याला जाऊया' रिव्ह्यू

MAMACHYA GOVYALA JAUYA MARATHI MOVIE REVIEW: 'मामाच्या गोव्याला जाऊया' हा मैत्री, धमाल आणि गोव्याच्या रंगतदार पार्श्वभूमीवर आधारित मनोरंजक मराठी चित्रपट आहे.
MAMACHYA GOVYALA JAUYA

MAMACHYA GOVYALA JAUYA

esakal

संतोष भिंगार्डे
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BEST MARATHI COMEDY MOVIE SET IN GOA: सध्याचा जमाना सोशल मीडियाचा आहे आणि सोशल मीडियावर आपल्याला अनेक प्रकारचे मित्र-मैत्रिणी भेटत असतात. परंतु खरी मैत्री एकमेकांवरील विश्वासातून...समजूतदारपणातून...एकमेकांवरील निःस्वार्थ प्रेमातून होत असते. कारण अनेक नात्यांमध्ये मैत्रीचे नाते अमूल्य असते. आपल्या सुख-दुःखामध्ये साथ देणारा तसेच आपल्या पाठीशी खंबीरपणे उभा राहणारा मित्रच असतो. मित्रांमुळे आपला आत्मविश्वास वाढतो..आपला आनंद द्विगुणीत होतो. अशाच जीवलग आणि धमाल मित्रांची कहाणी सांगणारा चित्रपट म्हणजे मामाच्या गोव्याला जाऊया.

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