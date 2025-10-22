Premier

'मन उडू उडू झालं' फेम अभिनेत्याची मोठी झेप; साकारणार छत्रपती शिवाजी महाराजांची भूमिका

AJINKYA RAUT AS CHHATRAPATI SHIVAJI MAHARAJ: अजिंक्य राऊत साकारणार तरुण छत्रपती शिवाजी महाराजांची भूमिका; ‘अभंग तुकाराम’ चित्रपट ७ नोव्हेंबरला प्रदर्शित
ajinkya raut

ajinkya raut

esakal

Payal Naik
Updated on

काही प्रतिभावान कलावंतांनी आपल्या कठोर मेहनतीच्या बळावर इतिहासातील महान व्यक्तिरेखांना रुपेरी पडद्यावर अजरामर केले आहे. याच परंपरेचे अनुकरण करत आता अभिनेता अजिंक्य राऊत प्रथमच मोठ्या पडद्यावर एका महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक भूमिकेत दिसणार आहे. आगामी ‘अभंग तुकाराम’ या चित्रपटात अजिंक्य तरुण छत्रपती शिवाजी महाराजांची भूमिका साकारणार आहे.

Loading content, please wait...
Entertainment news
marathi entertainment

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com