'मन उडू उडू झालं' फेम अभिनेत्याची मोठी झेप; साकारणार छत्रपती शिवाजी महाराजांची भूमिका

काही प्रतिभावान कलावंतांनी आपल्या कठोर मेहनतीच्या बळावर इतिहासातील महान व्यक्तिरेखांना रुपेरी पडद्यावर अजरामर केले आहे. याच परंपरेचे अनुकरण करत आता अभिनेता अजिंक्य राऊत प्रथमच मोठ्या पडद्यावर एका महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक भूमिकेत दिसणार आहे. आगामी ‘अभंग तुकाराम’ या चित्रपटात अजिंक्य तरुण छत्रपती शिवाजी महाराजांची भूमिका साकारणार आहे..विविध मालिका आणि सिनेमांमधून प्रेक्षकांचे मनोरंजन केलेल्या अजिंक्य राऊतने या भूमिकेबद्दल बोलताना आपल्या भावना व्यक्त केल्या. तो म्हणाला, "आपलं आराध्य दैवत असलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराजांची भूमिका करायला मिळणे हे मी माझं भाग्य समजतो. महाराजांची भूमिका पडद्यावर साकारण्याची संधी मिळणे माझ्यासाठी अभिमानास्पद आहे. ही व्यक्तिरेखा साकारताना जबाबदारीचं भान ठेवावं लागतं आणि ही जबाबदारी पूर्ण करण्यासाठी संपूर्ण टीमने मला उत्त्तम सहकार्य केले आहे.".दिग्पाल लांजेकर दिग्दर्शित हा चित्रपट ७ नोव्हेंबरला प्रेक्षकांच्या भेटीस येत आहे. पॅनोरमा स्टुडिओज ही नामांकित निर्मिती संस्था या चित्रपटाचे प्रस्तुतकर्ते आहेत. चित्रपटाचे निर्माते म्हणून कुमार मंगत पाठक, अभिषेक पाठक, अजय अशोक पूरकर आणि दिग्पाल लांजेकर तर सहनिर्माते म्हणून मुरलीधर छतवानी, रवींद्र औटी यांची नावे आहेत. तुकारामांच्या अभंगांमध्ये अध्यात्मिकतेचा साक्षात्कार आणि जीवनाची अर्थपूर्णता याचं अत्यंत सुंदर सार दडलेलं आहे. हेच सार ‘अभंग तुकाराम’ या चित्रपटातून आपल्या समोर मांडण्यात येणार आहे. चित्रपटाची कथा आणि संवाद प्रसिद्ध लेखक योगेश सोमण यांचे असून, दिग्पाल लांजेकर यांनी पटकथा आणि दिग्दर्शनाची जबाबदारी सांभाळली आहे.. चित्रपटाचे छायांकन संदीप शिंदे यांचे आहे. संकलन सागर शिंदे, विनय शिंदे यांचे आहे. रंगभूषा अतुल मस्के तर वेशभूषा सौरभ कांबळे यांची आहे. संगीत संयोजन आणि पार्श्वसंगीताची जबाबदारी मयूर राऊत यांनी सांभाळली आहे. ध्वनी आरेखन निखिल लांजेकर, हिमांशू आंबेकर यांचे आहे. साहसदृश्ये बब्बू खन्ना यांची आहेत. नृत्यदिग्दर्शन सुमित साळुंखे तर कलादिग्दर्शन प्रतीक रेडीज, संजय करोले यांचे आहे. निर्मिती पश्चात प्रक्रिया सचिन भिल्लारे यांची आहे. व्ही एफ. एक्स ची जबाबदारी शॉक अँड ऑ फिल्म्स यांनी तर व्हिजुअल प्रमोशनची जबाबदारी कॅटलिस्ट क्रिएटस यांनी सांभाळली आहे. सिनेमन एंटरटेनमेंटचे जय गोटेचा मार्केटिंग डायरेक्टर आहेत. कार्यकारी निर्मात्या केतकी गद्रे अभ्यंकर आहेत. .त्या चर्चा खऱ्या ठरल्या! सुयश आईवडिलांसोबत घरी मात्र आयुषी तिसऱ्याच व्यक्तीसोबत साजरी करतेय दिवाळी; फोटो चर्चेत .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.