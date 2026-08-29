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मानसी नाईक झाली ४० वर्षांची! तोंडात मेणबत्ती ठेवून पेटवली; 'या' ठिकाणी केलं सेलिब्रेशन, व्हिडिओ व्हायरल

Mansi Naik 40th Birthday Celebration: लोकप्रिय मराठी अभिनेत्री मानसी नाईक हिने वयाची ४० वर्ष पूर्ण केली. तिने हटके पद्धतीने तिचा बर्थडे साजरा केलाय.
mansi naik

mansi naik

esakal

Payal Naik
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मराठमोळी अभिनेत्री मानसी नाईक हिने नुकताच आपला वाढदिवस साजरा केला. मानसी नुकतीच ४० वर्षांची झाली. तिने हटके पद्धतीने व्हिडिओ शेअर करत तिचा वाढदिवस साजरा केला. 'चार दिवस सासूचे', 'शाब्बास सुनबाई' अशा मालिकांमध्ये दिसलेली मानसीने आता चाळीशीत प्रवेश केलाय. त्यानिमित्ताने तिने सेलिब्रेशन केलंय. आपलं वय न लपवता तिने वाढदिवस साजरा केलाय. वाढदिवसासाठी ती आपल्या मैत्रिणीसोबत खास ठिकाणी पोहोचली होती.

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