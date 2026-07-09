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मनीष पॉलच्या आईचं निधन; भावुक पोस्ट शेअर करत म्हणाला, "आज जग अजूनच शांत वाटतंय"

Maniesh Paul mother passed away: मनीष पॉलच्या आई उर्मिल पॉल यांचे निधन झाले असून, अभिनेत्याने सोशल मीडियावर भावुक पोस्ट शेअर करत आईला श्रद्धांजली वाहिली.
TV Host Maniesh Paul Bids Emotional Farewell to Mother Urmil Paul; Celebrities Offer Condolences

TV Host Maniesh Paul Bids Emotional Farewell to Mother Urmil Paul; Celebrities Offer Condolences

sakal

Anushka Tapshalkar
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Maniesh Paul emotional post for mother: लोकप्रिय अभिनेता आणि टीव्ही होस्ट मनीष पॉल याची आई उर्मिल पॉल यांंचं निधन झालं आहे. मनीषने सोशल मीडियावर भावुक पोस्ट शेअर करत ही दुःखद बातमी आपल्या चाहत्यांना सांगितली. आईच्या निधनामुळे तो खूप दुःखी झाला असून, पोस्टमधून त्याने आपल्या मनातल्या भावना व्यक्त केल्या आहेत.

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