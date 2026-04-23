२ महिन्यात तुटलेलं मनोज बाजपेयी यांचं पहिलं लग्न; 'या' कारणामुळे पळून गेलेली पहिली पत्नी, नंतर मुस्लिम अभिनेत्रीने धरला हात

मुंबईका किंग कौन भिकू म्हात्रे असं म्हणत 'सत्या' चित्रपटातून ज्याने अख्ख्या मुंबईला वेड लावलं तो अभिनेता म्हणजे मनोज बाजपेयी. मनोज यांनी अनेक हिट सिनेमे दिले. त्यातही त्यांचा 'फॅमिली मॅन' प्रेक्षकांच्या मनावर कोरला गेलाय. याच मनोज बाजपेयी यांनी अभिनेता बनण्यासाठी चक्क आपल्याच घरातल्यांशी खोटं बोलून दिल्लीला जात असल्याचं सांगत पळ काढला होता. पण नॅशनल स्कुल ऑफ ड्रामामध्ये तब्बल ३ वेळा त्यांचा प्रवेश नाकारण्यात आला. मात्र त्यांनी हार मनाली नाही. मात्र त्यांच्या पहिल्या लग्नाबद्दल तुम्हाला ठाऊक आहे का? त्यांच्या पहिल्या पत्नीने फक्त २ महिन्यातच त्यांचं घर सोडलेलं. .जेव्हा मनोज 'ॲक्ट वन' ड्रामा ग्रुपमध्ये होते तिथेच त्यांची भेट दिव्या नावाच्या मुलीशी झाली. दिव्या श्रीमंत कुटुंबातली होती. मात्र तीदेखील मनोज यांच्या प्रेमात पडली. एका पत्रकार मित्राच्या मदतीने आणि पोलीस संरक्षणाखाली लक्ष्मी नगर येथील एका मंदिरात त्यांनी लग्न केलं. मात्र लग्नानंतर दिव्याला पैशांची चणचण भासू लागली. कुटुंबियांच्या विरोधात लग्न केल्याचा दिव्यांला पश्चाताप होऊ लागलेला. आर्थिक अडचणी येत असल्यामुळे दोघांचं आयुष्य कठीण झालं होतं. अखेर लग्नाच्या दोन महिन्यांनंतर त्यांनी घटस्फोटाचा निर्णय घेतला. .त्यानंतर मनोज खूप खचले होते. त्यानंतर एका चित्रपटाच्या शूटिंगदरम्यान त्यांची भेट शबाना रझा हिच्याशी झाली. 8 वर्ष एकमेकांना डेट केल्यानंतर दोघांनी लग्नाचा निर्णय घेतला. त्यांना नायला नावाची मुलगीदेखील आहे. शबाना म्हणजेच नेहा बॉलिवूडची लोकप्रिय अभिनेत्री आहे. तिने हृतिक रोशनपासून बॉबी देओलपर्यंत अनेक अभिनेत्यांसोबत काम केलंय. ती अभिनयापासून दूर असली तरी ती निर्माती म्हणून काम करतेय.