मराठी अभिनेत्याने घातलं लेकाचं बारसं; सोप्या नावांना डच्चू देत ठेवलंय कठीण नाव; म्हणतो, 'कुठलंच नाव...'

गेल्या काही महिन्यात अनेक मराठी कलाकारांच्या घरी चिमुकल्या पाहुण्यांचं आगमन झालंय. कुणाच्या घरी लक्ष्मी आलीये तर कुणाच्या बाळकृष्ण. अनेक घरांचं गोकुळ झालंय. या कलाकारांचं आनंद गगनात मावेनासा झालाय. काहींनी सोशल मीडियावर ही गुडन्यूजदेखील शेअर केलीये. अशातच एका मराठमोळ्या अभिनेत्याने त्याच्या लेकाचं बारसं केलंय. बारशाचे काही फोटो त्याने सोशल मीडियावर शेअर केलेत. त्याच्यावर चाहते कौतुकाचा वर्षाव करत आहेत. त्याने त्याच्या मुलाचं नावही सांगितलंय. .अभिनेता अधोक्षज कऱ्हाडे याच्या घरी काही महिन्यांपूर्वी चिमुकल्या पाहुण्यांचं आगमन झालं होतं. अधोक्षज हा अभिनेता संकर्षण कऱ्हाडे याचा छोटा भाऊ आहे. त्याला फेब्रुवारी महिन्यात मुलगा झाला होता. आता तीन महिन्यांत त्याने त्याच्या मुलाचं बारसं केलं आहे. त्याचे फोटो त्याने चाहत्यांसोबत शेअर केलेत. त्याने त्याच्या मुलाचं नाव अक्षोभ्य ठेवलंय. काहींना हे नाव कठीण वाटू शकतं. त्यावरही त्याने उपाय सांगितलाय. .बारशाचे फोटो शेअर करत अधोक्षजने लिहिलं, 'लेकराचं बारसं झालं!नाव: चि. अक्षोभ्य चैताली अधोक्षज कऱ्हाडे! अर्थ: जो कधीही क्षुब्ध (अस्वस्थ) होत नाही. मनाने शांत आणि बुद्धीने स्थिर असणारा. कोणत्याही परिस्थितीत विचलित न होणारा.आता काही जणांना नाव अवघड वाटत असेल. पण कुठलचं नाव अवघड नसतं अहो. मुद्दा ते नाव घेण्याच्या सवयीचा असतो. म्हणून बघा बरं ५ वेळेला. सहज जमेल!बाकी शुभेच्छा आणि आशीर्वाद कायम सोबत राहुद्या!'.अनेक चाहत्यांनी आणि कलाकारांनी त्याला शुभेच्छा दिल्या आहेत. पियुष रानडे, शरयू सोनावणेसह आणखी काही कलाकारांनी कमेंट्स करत अधोक्षज आणि त्याच्या पत्नीला शुभेच्छा दिल्या आहेत.