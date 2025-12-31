मी चुकले! या विषयावर बोलण्याचा मला अधिकार नाहीये... जितेंद्र जोशीच्या पत्नीने मागितली माफी; कारण...

मराठीसोबतच हिंदी चित्रपट आणि वेब सीरिजमध्ये आपलं स्थान निर्माण करणारा लोकप्रिय मराठी अभिनेता जितेंद्र जोशी प्रेक्षकांचा लाडका आहे. त्याच्या अभिनयासोबतच त्याच्या कवितादेखील प्रेक्षकांना आपल्याशा वाटतात. मात्र अशातच याच्या पत्नीने केलेली पोस्ट चाहत्यांच्या चर्चेचा विषय ठरलीये. सोशल मीडियावर अनेक विषयावर वाढ होत असतानाच जितेंद्र जोशींची पत्नी मिताली जोशी हिने खास पोस्ट शेअर केलीये. यात तिने मुलीला इंग्रजी माध्यमामध्ये घातल्याबद्दल माफी मागितलीये. सोबतच खंत व्यक्त केली आहे. .मितालीने पोस्ट करत लिहिलं, 'ह्या विषयावर बोलण्याचा मला अधिकार नाहीये. माझं शालेय शिक्षण इंग्रजी माध्यमातून झालेलं आहेत. लहानपणी “ मला का नाही घालतं मराठी माध्यमाच्या शाळेत” म्हणून रडायचे मी, पण मुलीला शाळेत घालायची वेळ आल्यावर मात्र इंग्रजी माध्यम निवडलं. हा निर्णय घेताना आपण कुठे रहातो, इथे आसपास इतर मराठी माध्यमाच्या शाळा आहेत का, मला तिचा अभ्यास घेता येईल का कारण माझं शिक्षण इंग्रजी माध्यमात झालेलं आहे ही ( आत्ता कमकुवत वाटणारी) शहानिशा केली आणि माझ्या पती च्या इच्छे विरुध, तिला घरासमोरच्या internationl school मधे घातलं.' .तिने पुढे लिहिलं, 'तिला तिची मातृभाषा व्यवस्थित बोलता येईल ह्याची मनोमन जबाबदारी घेतली. बाळ असल्यापासून तिच्या कानावर बालकवी, बोरकर, कुसुमाग्रजआणि अगदी मर्ढेकर पण पडतील ह्याची तसबीज केली. बाळाला अंघोळ घालताना मराठी कविता म्हणायच्याहा माझा रतीब ती माझ्या हातात असेपर्यंत ठेवला मी, पण मग बाळ मोठ झालं. “मराठी कस आहे तुझं?” ह्यावर “अस्खलित” असं उत्तर देणारं माझं २ वर्षाचं बाळ, कर्ता कर्म क्रियापद इंग्रजी च्या व्याकरणाप्रमाणे वापरू लागलं. बोरकर, बालकवी लांब गेलेच पण wordsworth, frost, Dikenson पण जवळ नाही आले. कविता लांब गेली.. फ्रेंच मधे महिने, वार पाठ झाले पण चैत्र वैशाख काही लक्षात राहिले नाहीत.' .'आता ह्यातून माझं guilt बाजूला काढलं तर नुकसान काय झालं? मराठी माध्यमात शकणाऱ्या सगळ्यांना कुठे असते कवितेशी सगली? जगात वावरताना अनेक न्यूनगंड असणारच आहेत . दिसण्याचे, असण्याचे… ह्यात भाषा नको मधे इत्यादी कारणं देउच आपण. मी स्वतः दिलीयेत. पण मग @hemantdhome21 आणि @kshiteejog क्रांतिज्योती विद्यालय सारखा सिनेमा बनवतात आणि माझ्या तोंडात चपराक बसते. पालक म्हणून एक मूलभूत जबाबदारी आपण नाकारली ही मनात बंद करून ठेवलेली भावना बाहेर येते. मी चुकले! तुम्ही चुकू नका. मुलांना निदान महिन्यांची नावं, सणवार, गडकिल्ले, माती, खरीप आणी रब्बी पिक जी इथे उगवली जातात, इथला भूगोल आणि सगळ्यात महत्वाचं, इथला इतिहास शिकवा…आणि साहित्य स्वतः वाचा.' .तिने शेवटी लिहिलं, 'आणि हा सिनेमा बघा! धन्यवाद हेमंत! खूप खूप आभार.. मातृभाषेत शिक्षण घेता येणं ही एक पर्वणी आहे. फुले दांपत्याचा विजय असो!' तिने पुन्हा एकदा जितेंद्र जोशीची माफी मागितली. नव्या वर्षात अनेक नवीन चित्रपट प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहेत. त्यातला सगळ्यात महत्वाचा आणि सगळ्यात आधी म्हणजे १ जानेवारी रोजी प्रेक्षकांच्या भेटीला येणारा चित्रपट म्हणजे 'क्रांतीज्योती विद्यालय मराठी माध्यम'. काही दिवसांपूर्वी या चित्रपटाची गाणी प्रेक्षकांसमोर आली आहेत. ही गाणी सोशल मीडियावर चांगलीच गाजतायत. आता प्रेक्षक या चित्रपटाची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. .ना मोठा स्टार, ना नाच-गाणं, 'धुरंधर', 'छावा'ला मागे टाकत ५० लाखांच्या चित्रपटाने कमावला 24000% नफा, केली छप्परफाड कमाई .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.