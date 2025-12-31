Premier

मी चुकले! या विषयावर बोलण्याचा मला अधिकार नाहीये... जितेंद्र जोशीच्या पत्नीने मागितली माफी; कारण...

JITENDRA JOSHI WIFE APOLOGY: जितेंद्र जोशींची पत्नी मिताली जोशी हिने नुकतीच एक पोस्ट करत अभिनेत्याची माफी मागितलीये. सोबतच एक खंतदेखील व्यक्त केलीये.
jitendra joshi wife

jitendra joshi wife

esakal

Payal Naik
Updated on

मराठीसोबतच हिंदी चित्रपट आणि वेब सीरिजमध्ये आपलं स्थान निर्माण करणारा लोकप्रिय मराठी अभिनेता जितेंद्र जोशी प्रेक्षकांचा लाडका आहे. त्याच्या अभिनयासोबतच त्याच्या कवितादेखील प्रेक्षकांना आपल्याशा वाटतात. मात्र अशातच याच्या पत्नीने केलेली पोस्ट चाहत्यांच्या चर्चेचा विषय ठरलीये. सोशल मीडियावर अनेक विषयावर वाढ होत असतानाच जितेंद्र जोशींची पत्नी मिताली जोशी हिने खास पोस्ट शेअर केलीये. यात तिने मुलीला इंग्रजी माध्यमामध्ये घातल्याबद्दल माफी मागितलीये. सोबतच खंत व्यक्त केली आहे.

marathi movie
marathi actor
Entertainment news
Entertainment Field
marathi entertainment
jitendra joshi

