स्पष्ट बोललो म्हणून मालिकेतून काढलं; शेत जाळलं, अभिनेत्यावर आली रद्दी विकायची वेळ, म्हणाला

मालिकांमधील कलाकारांचे निर्मात्यांसोबत किंवा दिग्दर्शकासोबत वाद झालेले आपण ऐकतो. त्यामुळे काही कलाकार तडकाफडकी मालिका सोडण्याचा निर्णय घेतात. मात्र त्यामुळे कधीकधी ते चुकीचे नसूनही त्याची फार मोठी किंमत त्यांना भोगावी लागते. त्यांना इंडस्ट्रीमधून काम मिळणं बंद होतं. इंडस्ट्रीतील लोक मिळून त्या कलाकाराविरोधात कारस्थान करतात. असाच काहीसं घडलं लोकप्रिय मराठी अभिनेता ओंकार कर्वे याच्यासोबत. सेटवर होणाऱ्या चुकीच्या गोष्टीबद्दल जाब विचारण्याची त्याला मोठी शिक्षा देण्यात आली. .लोकमत फिल्मीला दिलेल्या मुलाखतीत ओंकार म्हणाला, 'मी आभाळमाया, अधुरी एक कहाणी, चक्रव्यूह, या मालिका केल्या.माझं कॉलेजचं शेवटचं वर्ष संपलेलं.आता पुढे काय करायचं असा विचार मनात आला आणि मी अभिनय क्षेत्रात करिअर करायचं ठरवलं.अनेक ऑडिशन्स दिल्या पण मनासारखं काम मिळत नव्हतं. त्याचवेळी खाकी सिनेमा प्रदर्शित झाला होता.त्याचे असोसिएट गिरीश जोशी त्यावेळी अण्णाभाऊ साठेंचा कादंबरीवर आधारित सिनेमा करणार होते. त्याचं दिग्दर्शक रवी करमरकर होते.माझ्याकडेही काही काम नव्हतं.मग मी रवी सरांना तुमच्या सोबत काम करू का? असं विचारलं.आणि त्या सिनेमासाठी काम केलं. मग त्यांनी मला स्मिता ठाकरे यांच्या मालिकेतविषयी सांगितलं.मुंबईला येऊन ऑडिशन दिली आणि दोन दिवसातच माझी निवडही झाली. वहिनीसाहेब मालिका होती.त्या मालिकेत विश्वास किर्लोस्करची भूमिका मी साकारली, आणि तोच माझ्या करिअरचा टर्निंग पॉईंट ठरला.तमालिकेने मला खूप काही दिलं.चांगली माणसं दिली.'.ओमकार म्हणाला, 'अनेक मालिका सिनेमा नाटकांमध्ये काम केलं.पण त्यानंतर माझ्या आयुष्याला ब्रेक लागला.एक मालिका करत होतो.सगळं छान सुरू होतं. पण पाच-सहा महिने असं काही झालं की दिवस भरत नव्हते. दोन-तीन दिवस फक्त काम असायचं. बाकी कुठले प्रोजेक्ट घेऊ दिले जात नव्हते. माझं घर कसं चालणार ? मग माझी चिडचिड व्हायला लागली. स्पष्टपणा बोचतो,तेच झालं. माझा त्यांच्यासोबत वाद झाला आणि मला मालिकेतून न सांगता काढून टाकलं. तिथून जी सुरुवात झाली, तेव्हापासून कामच मिळे ना . मी खूप तणावातून जात होतो.2015 नंतर मला कुठेच काम मिळत नव्हतं.खूप प्रयत्न केल्यानंतर मी फिल्ड चेंज करण्याचा निर्णय घेतला.' .तो पुढे म्हणाला, 'त्याच काळात मला ऑरगॅनिक फार्मिंगची कल्पना सुचली.माझ्या ओळखीतले आहेत त्यांना सोबत घेतलं.जवळपास तीन महिने नाशिकला शेती केली.होता नव्हता तेवढा सगळा पैसा शेतीत ओतला. खूप छान पिक यायला सुरुवात झाली.ऑर्डरही मिळायला लागल्या.एका भाजीची ऑर्डर द्यायला गेलो, त्यावेळी माझा अपघात झाला.शेतात माझ्यासोबत कामाला जो माणूस होता त्याला सांगून मुंबईत डॉक्टरकडे आलो. हातामध्ये प्लेट टाकण्याचा सल्ला दिला गेला. ऑपरेशननंतर मी पुन्हा नाशिकला गेलो, तिथे जाऊन बघितलं की जे शेत मी छान पिकवलेलं होतं ते गवतासारखं वाढलेलं अर्ध जळालेलं.कामावर ठेवलेल्या त्या माणसाने शेतात कामच केलं नाही.आजूबाजूच्या लोकांनी शेतही जाळलं. सगळी जमापुंजी संपली.पण पुन्हा काम सुरू केलं. हळद ज्वारी पीठ विकायला सुरुवात केली.पैसे फार मिळत नव्हते.दोन वेळचे जेवण मिळेल इतकेच पैसे मिळायचे.अचानक लॉकडाऊन लागलं आणि पैसे संपले. घरातील रद्दी विकली, जे पैसे आले त्यातून भाजी घेतली. नातेवाईकांकडे पैसे मागितले. त्यांच्या मदतीतून आंब्याचा व्यवसाय सुरू केला.' .लग्नानंतर काही दिवसातच पतीचा मृत्यू; किशोर कुमार यांच्याशी केलं दुसरं लग्न पण... फिल्मी आहे 'या' मराठी अभिनेत्रीची कहाणी .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.