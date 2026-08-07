तुम्ही तिला असं का वागवताय? बायका माझ्याकडे येऊन... पंकज विष्णू यांनी सांगितल्या 'चार दिवस सासूचे'च्या आठवणी

छोट्या पडद्यावर अशा अनेक मालिका होऊन गेल्या ज्या आजही प्रेक्षकांच्या आठवणीत आहेत. त्यातलीच गाजलेली मालिका म्हणजे 'चार दिवस सासूचे' ई टीव्ही मराठीवर लागणारी ही मालिका गावागावात इतकी लोकप्रिय होती की प्रेक्षक ही मालिका पाहण्यासाठी बरोबर रात्री ८ वाजता सगळं काम सोडून टीव्हीसमोर बसायचे. या मालिकेची कथा तर गाजलीच पण त्यांतील पात्रही चांगलीच लोकप्रिय ठरली. याच मालिकेतून घराघरात पोहोचलेले लोकप्रिय अभिनेते पंकज विष्णू सध्या सोशल मीडियावर चर्चेत आहेत. पंकज यांनी मालिकेत रवीची भूमिका साकारली होती. आता नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी या मालिकेबद्दलचे काही किस्से सांगितलेत. .नुकत्याच राजश्री मराठीला दिलेल्या मुलाखतीत पंकज म्हणाले, 'ज्या प्रमाणात लोक पाहायचे, गावागावात एकच टायटल सॉंग ऐकू यायचं. तुम्हाला विश्वास बसणार नाही अशा प्रतिक्रिया आम्हाला मिळायच्या. म्हणजे बायका माझ्याकडे येऊन रडायच्या की तुम्ही तुमच्या बायकोला असं का वागवताय. ती तिसरी मुलगी तुमच्या मध्ये का येते वगरे. लोकं खूप जोडले गेलेले त्या मालिकेशी. आपल्या घरात हे चाललंय असं त्यांना वाटायचं. पहिल्यांदाच इतक्या मोठ्या प्रमाणात सेट्स, इतके छान छान कपडे, इतकी छान प्रॉपर्टी असणारा सेट तेव्हा लावण्यात आला आणि सुरुवातीला लोकांनी खूप टीका केली.' .अरे हा तर गुजराती मालिकेचा सेट...पंकज पुढे म्हणाले, 'लोक म्हणायचे अरे ही तर गुजराती मालिका दिसतेय, खूप भडकपणा आहे. खूप ओव्हर करतात हे लोकं असं बोललं गेलं. पण पुढे सगळ्यांनी तोच फॉर्मुला वापरायला चालू केला. त्या काळात दाखवायचे बोलायचे करोडपती आणि गाडी दाखवायचे मारुती ८००. मग पहिल्यांदाच मोठ्या गाड्या दिसायला लागल्या. मोठं ऑफिस दिसायला लागलं, छान छान कपडे घालत होते लोकं. त्या त्या पात्रानुसार, म्हणजे कविताची जी भूमिका होती अनुराधा ती अत्यंत मध्यमवर्गीय अशी दाखवलेली होती. आमचं घराणं एकदम श्रीमंत होतं. पण तिचं घर मात्र तसंच ठेवलेलं होतं. अत्यंत सामान्य. तिला कपडे सामान्य दिलेले. पण त्यामुळे खूप रिलेटेबल वाटली. १२ वर्ष चालली. आज २, ३, ४ चा टीआरपी आला तर लोकांना खूप मोठं वाटतं. पण एकेकाळी २२ चा टीआरपी होता या मालिकेचा.'.ती सगळ्यांसमोर पाणउतारा करायची... अशोक शिंदेनी सांगितलं सेटवर कशा वागायच्या अलका कुबल; पहाटे साडे पाचला... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.