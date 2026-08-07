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हिंदी मालिकांमध्ये काम करणाऱ्या लोकांना किती पैसे मिळतात? पंकज विष्णू यांनी सांगितला आकडा

HINDI ACTORS FEES FOR SERIAL: मराठी अभिनेते पंकज विष्णू यांनी नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत हिंदी मालिकांमध्ये किती पर- डे मिळतो याबद्दल सांगितलं आहे.
pankaj vishnu

pankaj vishnu

esakal

Payal Naik
Updated on

'चार दिवस सासूचे' या मालिकेतून घराघरात लोकप्रिय झालेले अभिनेते पंकज विष्णू आजही प्रेक्षकांचे आवडते आहेत. त्यांनी 'चार दिवस सासूचे' मालिकेत रवीची म्हणजेच अनुराधाच्या पतीची भूमिका साकारली होती. त्यानंतर त्यांनी आपला मोर्चा हिंदी सिनेमांकडे वळवला. त्यांनी 'पवित्र रिश्ता'मध्येही काम केलं. सध्याही ते हिंदी मालिकेतच काम करताना दिसतायत. आता नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी हिंदी आणि मराठी सिनेसृष्टीमधील मानधनाचा फरक सांगितला आहे. हिंदी इंडस्ट्रीमध्ये मुख्य अभिनेत्याला किती पैसे मिळतात हे त्यांनी सांगितलंय.

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