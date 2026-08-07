हिंदी मालिकांमध्ये काम करणाऱ्या लोकांना किती पैसे मिळतात? पंकज विष्णू यांनी सांगितला आकडा

'चार दिवस सासूचे' या मालिकेतून घराघरात लोकप्रिय झालेले अभिनेते पंकज विष्णू आजही प्रेक्षकांचे आवडते आहेत. त्यांनी 'चार दिवस सासूचे' मालिकेत रवीची म्हणजेच अनुराधाच्या पतीची भूमिका साकारली होती. त्यानंतर त्यांनी आपला मोर्चा हिंदी सिनेमांकडे वळवला. त्यांनी 'पवित्र रिश्ता'मध्येही काम केलं. सध्याही ते हिंदी मालिकेतच काम करताना दिसतायत. आता नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी हिंदी आणि मराठी सिनेसृष्टीमधील मानधनाचा फरक सांगितला आहे. हिंदी इंडस्ट्रीमध्ये मुख्य अभिनेत्याला किती पैसे मिळतात हे त्यांनी सांगितलंय. .पंकज विष्णू यांनी नुकतीच राजश्री मराठीला मुलाखत दिली. यात बोलताना ते म्हणाले, ''चार दिवस सासूचे' मध्ये फार पैसे मिळत होते अशातला भाग नाही. कारण तेव्हा मालिकेचं बजेट कमीच असायचं. आता तरी बऱ्यापैकी बजेट असतं मालिकेचं पण तेव्हा इतकं नसायचं आणि मुख्य नट असला तरी फार पैसे नाही मिळायचे. एक होतं की मालिका बरीच वर्ष चालू राहिल्याने आम्ही सगळे चांगले स्टेबल झालो आयुष्यात. हिंदीमध्ये जरा ते शक्य आहे. करा बजेट वाढतं. आमची जी मालिका होती 'पवित्र रिश्ता' किंवा इतर कोणतीही मालिका त्यात जेव्हा तुम्ही सुरुवातीला काम करायला येता तेव्हा तुम्ही अक्षरशः अडीच तीन हजार पर डे वर तुम्ही काम करता लीड म्हणून.'.ते पुढे म्हणाले, 'पण मालिका जर तुमची चालली आणि सुपरहिट झाली. तर शक्यता दाट आहे की तुम्ही लाख रुपये पर डेला जाऊन तुमची मालिका बंद होईल किंवा तुम्ही त्या लेव्हलला जाऊ शकाल. आणि हा जो फरक जो फरक आहे ना अडीच तीन हजार रुपये ते एक लाख रुपये हा भयंकर आहे. आणि हा फरक मराठीत शक्य नाही. मराठीत समजा तुम्ही आलात तरी तुमचा डबल होऊ शकेल, ट्रिपल होऊ शकेल पण त्यापुढे शक्य नाही. पण हिंदीमध्ये हा जो फरक आहे ना तो खूपच मोठा आहे, तिथे तुमचा फायनॅन्शियल स्टेटस नक्कीच बदलू शकतं, हिंदीमध्ये. अशा अनेक लोकांची उदाहरणं आहेत. हा पण त्याच्यामागेही खूप स्ट्रगल आहे. .तुम्ही तिला असं का वागवताय? बायका माझ्याकडे येऊन... पंकज विष्णू यांनी सांगितल्या 'चार दिवस सासूचे'च्या आठवणी .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.