२२ दिवस चालत गेल्यावर विठ्ठलाकडे काय मागणार? संदीप पाठकला वारकरी आजोबांनी काय उत्तर दिलं? म्हणाला, 'डायरेक्ट दर्शन घेणाऱ्या मला...'

Sandeep Pathak: 'वऱ्हाड निघालं लंडनला' सारख्या अफलातून नाटकातून धमाल उडवणारा अतिशय गुणी मराठी अभिनेता संदीप पाठक हा कायमच आपल्या अभिनयाने प्रेक्षकांना चकीत करत असतो. त्याचे अनुभव हे नेहमीच ऐकण्यासारखे असतात. केवळ आपल्या आवाजाने रंगभूमीवर प्रभुत्व गाजवणारा संदीप दरवर्षी वारीमध्ये सहभागी होतो. संदीपने वारीचा सांगितलेला एक किस्सा सध्या व्हायरल होतोय. यातून देव नेमका कुणाला दिसतो, वारकरी वारीला का जातात, याचं उत्तर तर मिळतंच पण ते उत्तर ऐकून आपल्या डोळ्यात पाणीही उभं राहतं. .संदीपने आरपारच्या बॉइज टॉल्कमध्ये हजेरी लावली होती. या पॉडकास्टमध्ये बोलताना तो म्हणाला, 'माझ्याकडे फ्लॅट आहे, गाडी आहे, पैसे आहेत, फेम आहे, सगळं आहे. पण वारकरी जो हसतोय, ज्याच्या खिशात १००, १५० रुपये आहेत, त्याचं हसू माझ्यापेक्षा भारी कसं काय?' पुढे त्याने त्याच्या आणि एका वारकऱ्यामध्ये झालेलं संभाषण सांगितलं. तो म्हणाला, ''२२ दिवस चालणार मामा मग पंढरपूरला लय मोठी रांग आहे', 'हो माहितीये मला' '३८ तास लागतात ३८ तास विठ्ठलाचं दर्शन घ्यायला' 'लागू द्या मग, त्याला काय, अभंग, गवळणी विठ्ठलाची गाणी म्हणत म्हणत जातील ३८ तास' 'मग कशाला चालले?'.तो पुढे म्हणाला, 'काय मागणार विठ्ठलाकडे? काही नाही मागणार का? मग काय म्हणणार?' 'काय म्हणायचंय, मनुष्य जन्म दिला लय उपकार झाले बाबा, लय धन्य झालो. शेतीला सगळ्यांना सुखात ठेव, समाधानात ठेव बाकी मी काही मागत नाही' 'मग कशाला जाता?' 'पांडुरंगावर प्रेम'' पण मग मी म्हणतो की संदीप पाठक जो डायरेक्ट दर्शन घेतो त्याला विठ्ठलाची मूर्ती दिसते. ज्याच्या पायामधे चप्पल नाही, काटे- कुटे डांबराचे रस्ते तुडवीत पंढरपूर गाठतो, ३८ तास उभा राहतो. ४० तास उभा राहतो. पांडुरंग जोपर्यंत दिसत नाही तोपर्यंत भजनं, अभंग, भारूड, गवळणी, विठ्ठलाची गाणी गातो आणि जेव्हा पांडुरंग दिसतो तर संदीप पाठकला विठ्ठलाची मूर्ती दिसते, त्या वारकऱ्याला विठ्ठल दिसतो.' .तुला वडील-मुलाच्या आवाजातला फरक कळत नाही? Rishi Kapoor ऐवजी सासऱ्यांवर ओरडलेल्या नीतू; पण का? .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.