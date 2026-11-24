लोकप्रिय मराठी अभिनेता संतोष जुवेकर प्रेक्षकांचा आवडता आहे. वर्षभरापूर्वी तो 'छावा' चित्रपटामुळे चांगलाच चर्चेत आला होता. त्याचा चाहतावर्ग प्रचंड मोठा आहे. 'असं सासर सुरेख बाई' या मालिकेतून तो घराघरात पोहोचला. तो सध्या ४१ वर्षाचा आहे. मात्र त्याने अजूनही लग्न केलेलं नाही. त्यामुळे चाहते त्याला नेहमीच त्याच्या लग्नाबद्दल विचारत असतात. आता संतोषने चाहत्यांना लग्नाबद्दल सांगितलं आहे, त्याने नुकताच एक व्हिडिओ शेअर केलाय ज्यात त्याने अखेर लग्न झालं असं म्हटलंय खरंच संतोषचं लग्न झालं का? पाहूया. .संतोष या व्हिडिओमध्ये हातात फुलं आणि तांदुळाचं ताट घेऊन उभा आहे. यात तो म्हणतो, तुम्ही मला नेहमी विचारता ना, की लग्न कधी करणार? कधी करणार? आज तुमच्या विनंतीला मान देऊन आणि घरच्यांच्या आग्रहा खातर, मी आज लग्न करतोय..' मात्र पुढे दिसतं की तो स्वतःच्या नाही तर तुळशीच्या लग्नाबद्दल बोलतोय. त्याच्या हातात असलेल्या ताटात बालकृष्ण आहे आणि तो घेऊन तो तुळशीसमोर उभा राहतो. या व्हिडीओत संतोष जुवेकरची आई देखील दिसत आहे. यानंतर संतोष जुवेकर व्हिडीओत म्हणतो की, 'भगवान श्रीकृष्ण हे नवरोबा आहेत. आणि मी त्यांना धरुन उभा आहे'. यानंतर लग्न होतं. संतोषच्या आई मंगलाष्टका म्हणताना दिसतात. .लग्न झाल्यानंतर संतोष म्हणतो की, 'झालं बाबा लग्न, श्रीकृष्णाचं तुळशीशी...या दर्शन घ्या'. या नंतर व्हिडीओच्या शेवटी तो 'नवरी नटली, काळूबाई सुपारी फुटली', या गाण्यावर ठेका धरतो. यावर नेटकऱ्यांनी अनेक कमेंट केल्या आहेत. तर अनेकांनी जेवणाची सोय कुठे आहे असा प्रश्न विचारत त्याला शुभेच्छा दिल्यात. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.