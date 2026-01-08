दुबईत रंगणार मराठी कलाकारांची क्रिकेट लीग; सुशांत शेलारच्या एस एस सेलिब्रिटी बॉक्स क्रिकेट लीगची चर्चा

कलाकार आणि क्रिकेट यांचं एक खास नातं आहे हे वारंवार दिसून आलं आहे. कधी क्रिकेटपटू मैदान सोडून अभिनय क्षेत्रात तर कधी कलाकार क्रिकेटच्या मैदानात आपली आवड जोपासताना दिसून येतात. क्रिकेट म्हटलं की, सगळ्यांमध्ये उत्साह संचारतो. मग आपले मराठी सिनेसृष्टीतील कलाकार कसे मागे राहतील. मराठी सिनेसृष्टीतील अनेक कलाकार क्रिकेटचे शौकीन आहेत. पण शुटिंग, वेळेची कमतरता यामुळे त्यांना क्रिकेट खेळण्यासाठी वेळ मिळत नाही हेच कारण लक्षात घेऊन अभिनेता सुशांत शेलार यांनी ‘एस एस सेलिब्रिटी बॉक्स क्रिकेट लीग’ चे (SSCBCL) आयोजन यंदा थेट दुबईत केले आहे. ज्योती एन्टरटेन्मेन्टचे हार्दिक जोशी आणि रंजन जोशी यांचे विशेष सहकार्य यासाठी लाभले आहे. .एसएससीबीसीएल(SSCBCL) मध्ये महाराष्ट्रातील वेगवेगळ्या जिल्ह्यांमधील कलाकारांचा खेळ आपल्याला पाहायला मिळणार आहे. यात काही संघ असतील. या संघामध्ये पुरुष कलाकारांसोबत महिला कलाकार, माध्यमकर्मी आणि इन्फ्लुएन्सर देखील सहभागी होणार आहेत. लवकरच हे संघ जाहीर होणार असून पर्यावरण, संस्कृती, गडकिल्ले यांचे स्मरण रहावे यासाठी टीमची नावे त्या अनुषंगाने दिली आहेत. रत्नदुर्ग-रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग-मालवण, ताडोबा-नागपूर, अजिंक्यतारा- सातारा, शिवनेरी -पुणे, पन्हाळा-कोल्हापूर, गोदावरी-नाशिक अशा काही टीमचा समावेश असणार आहे. एसएससीबीसीएल (SSCBCL) तसेच संघाच्या टीम मधील कलाकारांची घोषणा, लोगोचे अनावरण मा.उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत लवकरच करण्यात येणार असल्याचे या लीगचे सर्वेसर्वा अभिनेता सुशांत शेलार यांनी सांगितले. .अभिनेता सुशांत शेलार वेगवेगळ्या मनोरंजनात्मक उपक्रमाच्या माध्यमातून नवनवीन संकल्पना मांडल्या व यशस्वी केल्या. हीच उमेद व जोश घेऊन आता सातासमुद्रापार ‘एसएससीबीसीएल’(SSCBCL) चे आयोजन करत पुन्हा एकदा मनोरंजनाच्या नव्या आरंभासाठी मराठी चित्रपटसृष्टी सज्ज होत आहे..'नटरंग' नंतर अजय-अतुलसोबत काम का नाही केलं? तुमच्यात भांडण झालं का? रवी जाधव यांनी सांगितलं खरं कारण .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.