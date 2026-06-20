बरं झालं मी 'Wajle Ki Bara' नाही केलं नाहीतर... अभिनेत्रीचं मोठं वक्तव्य; अमृता खानविलकरचे चाहते संतापले, म्हणाले- मॅडम

Amruta khanvilkar: मराठी सिनेसृष्टीतील मैलाचा दगड मानला जाणारा चित्रपट म्हणजे 'नटरंग' आणि या चित्रपटातील गाजलेली गाणी. त्यातलंच एक गाणं म्हणजे 'वाजले की बारा'. अभिनेत्री अमृता खानविलकरने या लावणीत जीव ओतला होता. अत्यंत ठसकेबाज अशी लावणी तिने सादर केली होती. मात्र तिच्याआधी हे गाणं अभिनेत्री आदिती भागवत करणार होती. मात्र तिला ते गाणं का मिळालं नाही, आपण ते गाणं केलं नाही हे बरंच झालं असं म्हणत तिने याबद्दल भाष्य केलंय. .आदितीने नुकतीच इट्स मज्जाला मुलाखत दिली. यात बोलताना ती म्हणाली, ''हे तर सगळ्या इंडस्ट्रीमध्ये माहितीये की वाजले की बारा आधी मी करणार होते. आज मागे वळून बघताना मला वाटतं की बरं झालं मी नाही केलं नाहीतर मी वाजले की १२ च करत बसले असते आयुष्यभर सुरुवातीला एकापेक्षा एक जेव्हा मी जज करत होते. झी टीव्हीचा पहिला सीझन. तेव्हा आदेश बांदेकर सूत्रसंचालन करत होता. तेव्हा मला सांगितलं की रवी जाधव फिल्म बनवत आहे तर ते तुला फोन करतील. नंतर बराच वेळ झाला काही झालं नाही. ही २००८ ची गोष्ट आहे. मग मला परत एकदा फोन येतो. ओपनिंग एक डान्स आहे, झी टीव्ही फिल्म बनवतंय. त्याच्यात असा एक डान्स आहे.'.ती पुढे म्हणाली, 'फुलवा खामकरबरोबर रिहर्सलची वेळ ठरलेली. मग माझे फोटोज गेले होते. कॉश्च्युम अमुक तमुक सगळं झालं होतं. त्यादरम्यान सुंबरान चित्रपटाचं शूटिंग करायला आम्ही सांगलीच्या जवळ होतो. शूटिंगनंतर परत येऊन मुंबईला रिहर्सल सुरु होणार होती. त्यावेळेला अचानक EP आहेत, इतर लोक आहेत त्यांनी माझे फोन घेणं बंद केलं. कारण मी त्यांना सांगत होते की आता मी २ दिवसात पोहोचतोय. तर रिहर्सलचं वेळापत्रक काय आहे हे मी त्यांना विचारत होते. डान्सच्या बाबतीत मी अतिशय प्रामाणिक आणि शिस्तप्रिय असते. म्हणून माझा नेहमी Follow up असायचा. आपल्याला हे काम आलेलं आहे तर ते चोख करावं. त्यामुळे मी त्यांना फोन करत होते की मी पोहोचतेय.'.आदिती म्हणाली, 'सिनेमेटोग्राफर महेश लिमयेने माझं नाव सुचवलं होतं. मी महेशला किंवा काही काही लोकांना फोन लावला. फुलवालाही फोन लावला. तर ती म्हणाली, काय चालू आहे हे मलाही माहित नाही. आणि मग मला फायनली कळालं की, अमृता खानविलकर ते गाणं करतेय. त्यामुळे ते गाणं का नाही मिळालं मला माहित नाही. पण ते मी नाही केलं. आज मागे वळून बघताना असं वाटतं की, त्यामुळे मी बाकीच्या खूप वैविध्यपूर्ण गोष्टी करु शकले. नाहीतर कदाचित प्रत्येक डान्सच्या कार्यक्रमात मला तोच नाच करायला लागला असता. आणि मी अतिशय बोअर झाले असते. एवढी मोठी संधी गेली हातातून असं होतं ना कधीकधी. पण त्याचा कधीच निगेटिव्ह परिणाम माझ्यावर झाला नाही. कारण नटराजाची कृपा आहे. हे गाणं जेव्हा गाजलं तेव्हाही मला खंत नाही वाटली. कारण आर्टिस्ट म्हणून मी वेगळ्या लेव्हलला होते आणि आहे.'.मात्र अभिनेत्रीच्या या वक्तव्यावर अमृताच्या चाहत्यांनी आणि इतर नेटकऱ्यांनी तिला चांगलंच सुनावलंय. 'तू केलं नाहीस म्हणून ते खूप छान झालं', 'अमृताने त्यानंतरही अनेक गाणी आणि चित्रपट केले', 'तू केलं नाहीस म्हणून आम्हाला चंद्रा' भेटली', 'ते गाणं गाजलं म्हणून तू असं म्हणतेयस' अशा अनेक कमेंट नेटकऱ्यांनी केल्या आहेत. .एंट्री होणार तितक्यात माझ्या पायजम्याची नाडी तुटली... मग काय केलं? अशोक सराफ यांनी सांगितला तो किस्सा .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.