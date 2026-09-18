तिरडीवरचा अबीर गुलाल पाहून मी... अलका कुबल यांनी सांगितली 'माहेरची साडी'बद्दलची आठवण, म्हणाल्या- स्वतःचं मरण

मराठी सिनेसृष्टीतील मानाचं पान म्हणजे 'माहेरची साडी' चित्रपट. अभिनेत्री अलका कुबल, अजिंक्य देव, रमेश भाटकर, उषा नाडकर्णी, विक्रम गोखले यांच्या अभिनयाने सजलेला हा चित्रपट आजही प्रेक्षकांच्या डोळ्यात पाणी आणतो. या चित्रपटाने तेव्हा बॉक्स ऑफिसचे रेकॉर्ड मोडलेले. आज इतकी वर्ष झाली तरी या चित्रपटाच्या आठवणी प्रेक्षकांच्या मनात ताज्या आहेत. या चित्रपटाने अलका कुबल यांना घराघरात पोहोचवलं. आता एका मुलाखतीत अलका कुबल यांनी या सिनेमातील त्यांच्या मृत्यूच्या सीनबद्दल सांगितलंय. .लोकमत फिल्मीला दिलेल्या मुलाखतीत अलका कुबल म्हणाल्या, 'या सिनेमातल्या एका सीन मध्ये मी तिरडीवर झोपणार होते. असला काहीसा सीन मी आयुष्यात पहिल्यांदाच करत होते. तेव्हा मला आमच्या दिग्दर्शकांनी सांगितलं की असा असा एक सीन आहे... तुला हे हे करावे लागेल... साधारण तीन चार तासात हा सीन संपेल. कारण मी त्यामध्ये तिरडीवर मृत्यू अवस्थेत असली तरीही इतरांचे डायलॉग होते. त्यावेळी मला बांधलेलं, डोळ्यांवर ऊन येऊ नये म्हणून वरती छत्री धरलेली, मी फक्त झोपून होते, सगळ्यांकडे बघत होते छान एन्जॉय करत होते. पण नंतर त्या दिवशी नेमकं सगळ्या सूर्यप्रकाश जाऊन वातावरण ढगाळ झालं. त्यामुळे सगळी कंटिन्युटी होती ती बिघडली. मग मला आमचे कॅमेरामन म्हणाले की अलका सॉरी तुला उद्या पुन्हा एकदा तिरडीवर झोपावं लागेल. '.त्या पुढे म्हणाल्या, 'त्यावर मी त्यांना म्हणाले की चालेल मला काहीही प्रॉब्लेम नाही मी आजचा सीन मस्त एन्जॉय केला आहे. पण दुसऱ्या दिवशी मात्र सीन शूट करताना मला त्या तिरडीवर झोपायला होत नव्हतं कारण काल घातलेली सर्व फुलं अभीर गुलाल तसंच होतं. त्यावेळी मला वाटलं की मी माझंच मरण स्वतःच्या डोळ्यांनी बघते की काय... त्यावेळी मला त्या तिरडीवर झोपवेना. पण दुसऱ्या दिवशी तो सीन मी पटापट संपवला. मला या सिनेमामुळे प्रेक्षकांचे प्रचंड अनुभव आले. मी त्यावेळी वेगवेगळ्या जत्रांमध्ये माझ्या फिल्म्स लावायचे. तिथे जायचे तेव्हा बायका अगदी डोळ्यात पाणी घेऊन यायच्या. मला हात लावण्यासाठी मला पाहण्यासाठी आतुर असायचा तेव्हा मला वाटायचं बापरे ईश्वराची काय खूप आहे आपल्यावर!'.स्वतः लाटते पोळ्या, मोदकही बनवते, 'या' ठिकाणी आहे मराठी अभिनेत्रीचं हॉटेल; मेन्यू सांगत म्हणाली- गणपतीत... .त्या म्हणाल्या, ' पण या सगळ्या गोष्टीचं क्रेडिट मी आमच्या दिग्दर्शकांना आणि निर्मात्याने देईन. सुरुवातीला बजेटमुळे मी हा सिनेमा स्वीकारत नव्हते पण पितांबर काळे यांनी मला नीट समजावलं की अलका ही संधी सोडू नकोस. बाहेर तुला भरपूर पैसे वगैरे मिळत असतील पण हा चान्स तू सोडू नये असं मला वाटतं. आणि आज खरोखर मी ते सगळं अनुभवते आहे. '.घटस्फोटाच्या ११ वर्षानंतर पुन्हा लग्न करायला तयार आहे तेजश्री प्रधान; अखेर मनातलं सांगितलंच, म्हणते- .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.