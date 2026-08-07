नवऱ्यापासून राहतेय वेगळी, कोट्यवधींच्या संपत्तीची मालकीण आहे अमृता खानविलकर? एका चित्रपटासाठी किती घेते मानधन?

मराठी आणि हिंदी सिनेसृष्टी गाजवणारी लोकप्रिय मराठी अभिनेत्री अमृता खानविलकर हिने आपल्या अभिनयाने प्रेक्षकांना आपलंसं केलं. तिच्या भूमिकांची प्रचंड चर्चा झाली. मात्र सध्या अमृता वेगळ्याच कारणामुळे चर्चेत आहे. तिच्या वैयक्तिक आयुष्यात आलेल्या वादळामुळे ती सगळ्यांच्या नजरेत आलीये. अमृता तिचा पती हिमांशू मल्होत्रा याच्यापासुन दीड वर्ष वेगळी राहतेय. ते दोघे घटस्फोट घेण्याचा विचार करत असल्याचंही सांगण्यात येतंय. हा खुलासा त्यांच्या जवळच्या व्यक्तीनेच केलाय. मात्र त्या दोघांनीही यावर कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही. मात्र पतीपासून वेगळी राहणारी अमृता कोट्यवधींची मालकीण आहे हे तुम्हाला ठाऊक आहे का?.एका चित्रपटासाठी किती घेते मानधन?अमृता आजवर मालिका, चित्रपट, वेब सीरिज आणि नाटक अशा चारही माध्यमांमध्ये झळकलीये. एका वेबसाइटने दिलेल्या माहितीनुसार, एका मराठी चित्रपटासाठी ती जवळपास दहा ते बारा लाख रुपये मानधन घेते. तर एका कार्यक्रमातील एका भागासाठी ती दीड लाखाच्या आसपास मानधन घेते. अमृता ३० ते ५० कोटींच्या संपत्तीची मालकीण असल्याचं सांगण्यात येतं. चित्रपटांसोबत अनेक ब्रँड एंडोर्समेंटमधूनही तिची कमाई होते. तिने नुकताच तिचा साड्यांचा ब्रॅण्ड सुरू केला होता. त्यातूनही तिची कमाई होते. .काय म्हणालेली अमृता?एका मुलाखतीत अमृता म्हणालेली, 'जर मी मध्यमवर्गीय कुटुंबात वाढले नसते तर मी कमावलेल्या पैशांची उधळपट्टी केली असती. मला कधीच पैशांची किंमत कळली नसती. माझ्याकडे मर्सिडीज किंवा ऑडीसारख्या महागड्या गाड्या नाहीत. मी विकत घेऊ शकत नाही, असं नाही. पण मला ट्रॅफिकमध्ये गाडी चालवायला आवडत नाही. मला घरांमध्ये गुंतवणूक करायला खूप आवडतं. माझं पुण्यात एक घर आहे, तर मुंबईत दोन घरं आहेत. पण आता पुरे झालं. मला जे काही आवडतं, ते सर्व मी केलं आहे. त्यामुळे माझ्याकडे आता हे आहे, त्यात मी सुखी आणि समाधानी आहे.' .हिंदी मालिकांमध्ये काम करणाऱ्या लोकांना किती पैसे मिळतात? पंकज विष्णू यांनी सांगितला आकडा .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.