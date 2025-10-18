Premier

Namrata Sinha: नम्रता सिन्हा ‘सकाळ तर होऊ द्या’ नंतर दोन नव्या चित्रपटांच्या तयारीत

Upcoming Marathi movies starring Namrata Sinha in 2025: चित्रपटात मानसी नाईक आणि सुबोध भावे यांनी प्रमुख भूमिका साकारल्या असून, दिग्दर्शन आलोक जैन यांनी केलं आहे. पहिल्याच प्रयत्नात प्रेक्षकांचं लक्ष वेधून घेणाऱ्या नम्रता सिन्हा आता एक मराठी आणि हिंदी अशा दोन नव्या प्रकल्पांच्या तयारीत आहेत.
Namrata Sinha in a candid moment, preparing for her upcoming Marathi films post ‘Sakal Tar Hou Dya’.

मराठी चित्रपटसृष्टीत अलीकडे निर्माती नम्रता सिन्हा यांचं नाव चर्चेत आलं आहे. नम्रता ह्या सुप्रसिद्ध चित्रपट निर्माता विनय कुमार सिन्हा यांच्या कन्या आहेत. विनय यांनी सलमान खान आणि आमिर खान यांच्या ‘अंदाज अपना अपना’ ह्या लोकप्रिय चित्रपटाची निर्मिती केली होती. आता नम्रता यांनी नुकताच प्रदर्शित झालेल्या ‘सकाळ तर होऊ द्या’ या चित्रपटातून निर्माता म्हणून पहिलं पाऊल टाकलं आहे.

