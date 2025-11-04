माझ्या माघारी मुलाला कोण सांभाळेल... मराठी अभिनेत्रीने सांगितला घटस्फोटाचा काळ; म्हणाली, 'रात्रभर झोप... '

मराठी इंडस्ट्रीतील अनेक कलाकार वैयक्तिक आयुष्यात अनेक समस्यांचा सामना करत असतात. गेल्या काही वर्षात मराठी सिनेसृष्टीत घटस्फोटाबद्दल मोकळेपणाने बोललं जातंय. याचा प्रत्येकाच्या आयुष्यावर वेगळा परिणाम होतो. अनेक अभिनेत्रीही आता मोकळेपणाने त्यांच्या आयुष्याबद्दल आणि कठीण काळाबद्दल बोलताना दिसतात. अशाच एका मराठी अभिनेत्रीने तिच्या आयुष्यातील संघर्षाच्या काळाबद्दल सांगितलंय. वैयक्तिक आयुष्यात आलेल्या या वादळाने ती खचून नाही गेली. तिने पुन्हा उभारी घेत स्वतःला सिद्ध केलं आणि अभिनय क्षेत्रात नव्याने पाऊल ठेवलं. ही अभिनेत्री म्हणजे नियती राजवाडे. .'तारिणी' मालिकेतून प्रेक्षकांच्या भेटीला आलेली लोकप्रिय अभिनेत्री नियती राजवाडे हिने नुक्तीक राजश्री मराठीला मुलाखत दिली. यात बोलताना तिने घटस्फोट आणि मुलाबद्दल भाष्य केलंय. यात बोलताना ती म्हणाली, 'एकल पालकत्व करताना तारेवरची कसरत होते. सगळ्या गोष्टी येऊन पोहोचतात त्या आर्थिक गोष्टींवर.' पुन्हा एकदा प्रेमाला संधी द्यावीशी वाटली नाही का असं विचारल्यावर नियती म्हणाली, 'नाही वाटत. आता रिलेशनशिपवर विश्वास नाही राहिला आणि दुसरी गोष्ट आता माझा मुलगा ही माझी जबाबदारी आहे. मला त्याला जास्तीत जास्त वेळ देणं ही माझी जबाबदारी वाटते आणि मला माझ्या मुलाबद्दल विश्वास आहे.'.ती पुढे म्हणाली, 'मला कित्येक रात्र झोप यायची नाही. माझं राहतं घर मला एका रात्रीत सोडावं लागलं आणि भाड्याच्या घरात राहावं लागलं. माझ्यामागे घरी मुलाला कोण सांभाळणार? असा प्रश्न पडलेला. माझं जेव्हा सेपरेशन सुरू होतं, तेव्हा मी 'लेक माझी दुर्गा' ही मालिका करत होते तेव्हा मला एक सीन करायचा होता. तो सीन हातात आल्यापासून माझ्या डोळ्यांतनं पाणी येत होतं. तेव्हा सीन संपला तरीही मी रडतच होते. काही वेळेला काही सीन आपल्या आयुष्यातील प्रसंगांशी जुळणारे असतात.'.नियती पुढे म्हणाली, 'तेव्हा लॉकडाऊन होतं. सगळ्यांची आर्थिक गणिते चुकलेली होती. पण त्या क्षणी कळलं की, आता उभं राहीलं नाही तर आपण अजून खचले जाऊ शकतो. त्यामुळे घटस्फोटानंतर मी खंबीर राहिले आणि यात मला माझ्या मुलाची साथ मिळाली. त्याचदरम्यान आम्हाला आमचं राहतं घरही सोडावं लागलं होतं. मी वयाच्या पाचव्या वर्षी पहिल्यांदा काम केलं. त्यानंतर अनेक कामं केली. आता माझं वय ४५ आहे आणि अजूनही संघर्ष सुरूच आहे. मी गुजरातीत अनेक नाटकं केली. त्यानंतर मराठी नाटकही केलं. हिंदीतही काम केलं. माझ्या घरच्यांचा कायम मला पाठिंबा मिळाला. .निशिगंधा वाड यांची लेक अभिनय क्षेत्रात येणार? दीपक देऊळकर म्हणाले, 'माझी मुलगी गोल्ड मेडलिस्ट पण... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.