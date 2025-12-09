Premier

मराठी अभिनेत्रीने सोडली 'तारक मेहता...' मालिका; आता 'ती' पोस्ट डिलीट करण्यासाठी टीमकडून दबाव, म्हणते- नोकर आणि भाजीवाली...

TMKOC ACTRESS LEFT SHOW : छोट्या पडद्यावरील लोकप्रिय मालिका ट्रॅक मेहता का उल्टा चश्मा' मधील आणखी एका अभिनेत्रीने आता मालिकेच्या सेटवर वाईट वागणूक मिळाल्याचं सांगितलं आहे.
MARATHI ACTRESS LEFT TMKOC

MARATHI ACTRESS LEFT TMKOC

ESAKAL

Payal Naik
Updated on

'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' हा कार्यक्रम छोट्या पडद्यावरील सर्वाधिक गाजणाऱ्या कार्यक्रमांपैकी एक आहे. गेली कित्येक वर्ष हा कार्यक्रम प्रेक्षकांच्या मनावर राज्य करतोय. मात्र जितकी या मालिकेच्या यशाची चर्चा होतेय तितकीच मालिकेच्या कलाकारांना देण्यात येणाऱ्या वागणुकीचीही चर्चा होते. गेल्या वर्षभरात याच मालिकेतील काही कलाकारांनी मालिकेच्या सेटवर आपल्याला अपमानास्पद वागणूक मिळत असल्याचं सांगितलं होतं. मालिकेची टीम अगदी निर्मातेदेखील असभ्य शब्द वापरत असल्याचं या कलाकारांनी म्हटलं होतं. आता या मालिकेत काम करणाऱ्या मराठी अभिनेत्रीलादेखील असाच अनुभव आलाय. मात्र तिने मालिका सापडल्यानंतरही तिच्यावर दबाव आणला जातोय.

Loading content, please wait...
Marathi Actress
taarak mehta ka ooltah chashmah
Entertainment Field
marathi entertainment

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com