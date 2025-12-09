मराठी अभिनेत्रीने सोडली 'तारक मेहता...' मालिका; आता 'ती' पोस्ट डिलीट करण्यासाठी टीमकडून दबाव, म्हणते- नोकर आणि भाजीवाली...

'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' हा कार्यक्रम छोट्या पडद्यावरील सर्वाधिक गाजणाऱ्या कार्यक्रमांपैकी एक आहे. गेली कित्येक वर्ष हा कार्यक्रम प्रेक्षकांच्या मनावर राज्य करतोय. मात्र जितकी या मालिकेच्या यशाची चर्चा होतेय तितकीच मालिकेच्या कलाकारांना देण्यात येणाऱ्या वागणुकीचीही चर्चा होते. गेल्या वर्षभरात याच मालिकेतील काही कलाकारांनी मालिकेच्या सेटवर आपल्याला अपमानास्पद वागणूक मिळत असल्याचं सांगितलं होतं. मालिकेची टीम अगदी निर्मातेदेखील असभ्य शब्द वापरत असल्याचं या कलाकारांनी म्हटलं होतं. आता या मालिकेत काम करणाऱ्या मराठी अभिनेत्रीलादेखील असाच अनुभव आलाय. मात्र तिने मालिका सापडल्यानंतरही तिच्यावर दबाव आणला जातोय. .मराठमोळी अभिनेत्री प्राजक्ता शिसोदे 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' मालिकेत सुनीताची भूमिकाची साकारत होती. मात्र प्राजक्ताने आता मालिका सोडली आहे. याविषयी प्राजक्ताने सोशल मीडियावर एक पोस्ट केली होती. यात तिने लिहिलेलं, 'ज्या व्यक्तीला तुमच्या भावनांची कदर नाही त्यांच्यासाठी स्वतःचा स्वाभिमान कधीही सोडू नका.' ' या पोस्टखाली प्राजक्ताने ''आता बास्स झालं'', असं कॅप्शन लिहिलं होतं. या पोस्टमुळे मालिकेच्या सेटवर मिळालेल्या वागणुकीमुळे प्राजक्ताने मालिका सोडण्याचा निर्णय घेतला असल्याची चर्चा सुरू झाली. मात्र हीच पोस्ट डिलीट करण्यासाठी तिच्यावर तारक मेहताच्या टीमकडून दबाव आणला जाऊ लागला. तिने दुसरी पोस्ट शेअर करत याबद्दल सांगितलं. .तिने लिहिलं, ''तारक मेहता मालिकेच्या टीमकडून मला सोशल मीडिया पोस्ट डिलीट करण्यासाठी दबाव टाकला जातोय. याशिवाय मी पोस्ट डिलीट केली की नाही यासाठी ते माझं सोशल मीडिया अकाऊंट तपासत आहेत. माझी सर्व मराठी अभिनेत्रींना विनंती आहे की, tmkoc मालिकेत सुनिता ही व्यक्तिरेखा साकारु नका. ती व्यक्तिरेखा मालिकेत अजिबात महत्वाची नाहीये असं त्यांना वाटतंय. हा माझा अनुभव आहे. आपण फक्त नोकर किंवा भाजीवाली ही भूमिका साकारण्यासाठी जन्म घेतला नाहीये.' या पोस्टखाली प्राजक्ताने कॅप्शन लिहिलंय की, 'मनापासून काम करत होती मी, एका मराठी मुलीला दुखावलं तुम्ही. असो....देव तुमचं भलं करो.'.यापोस्टनंतर प्रेक्षक सुनीताची बाजू घेताना दिसले. आम्ही आता ही मालिका बघणं बंद केलं असं त्यांनी म्हंटलं आहे. .सेटवर कसे वागत होते अजय आणि काजोल? पूर्णिमा तळवलकर यांनी सांगितला अनुभव; म्हणाल्या, ओळख असेल तरच....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.