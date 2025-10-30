...म्हणून अभिनेत्री प्रार्थना बेहेरेने मुंबई कायमची सोडली; स्वतः कारण सांगत म्हणाली, 'मी जुहूवरुन सगळीकडे...'

'मितवा', 'कॉफी आणि बरंच काही' अशा चित्रपटातून प्रेक्षकांच्या भेटीला आलेली लोकप्रिय अभिनेत्री प्रार्थना बेहेरे हिने आपल्या अभिनयाने प्रेक्षकांना आपलंसं केलं. तिच्या सौंदर्याने सगळ्यांना भुरळ पाडली. प्रार्थना सोशल मीडियावर सक्रीय असते. ती कायम तिचे फोटो आणि व्हिडीओ चाहत्यांसोबत शेअर करत असते. वर्षभरापूर्वी प्रार्थनाने मुंबई सोडली आणि ती अलिबागला शिफ्ट झाली. आता ती मुंबई सोडून का गेली याबद्दल बोलली आहे. .प्रार्थनाने नुकतीच सुलेखा तळवलकरांच्या 'दिल के करीब'ला मुलाखत दिली. यात बोलताना ती म्हणाली, 'करोना काळात आम्ही आमची अलिबागमधील जागा डेव्हलप करण्याचा निर्णय घेतला. ती जागा अभिच्या आजोबांची आहे. त्यानंतर रो-रो बोट सुरू करण्यात आली. यामुळे प्रवासाचा खूप वेळ वाचायचा. या सगळ्याचा आम्ही विचार केला. याशिवाय त्याठिकाणी आम्ही घोडे, गायी, कुत्रे असं सगळं पाळलं होतं. त्यामुळे त्यांच्यासाठी अभिला सतत अलिबागला जावं लागायचं. त्यामुळे मग आम्ही ठरवलं आपण सगळेच शिफ्ट होऊया.' .ती पुढे म्हणाली, 'मालिका सुरू होती तेव्हा मी जुहूला राहायचे. पण, त्यानंतर असं वाटायचं अरे मुंबईत तशी मज्जा नाही. सतत गर्दी, वाहतूक कोंडी, एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जायचं. यामुळे स्वत:ला कुठेतरी वेळ देता येत नव्हता. त्यामुळे अलिबाग जाऊन समाधान मिळेल असं वाटलं. अलिबागलामध्ये मी माझी पेटिंगची आवड जपते, सगळीकडे मेकअपशिवाय फिरते, झाडांची वगैरे काळजी घेते. या सगळ्या गोष्टी मला खूप आवडतात. यामुळेच आम्ही कायमस्वरुपी तिथे शिफ्ट होण्याचा निर्णय घेतला..प्रार्थना म्हणाली, 'मुंबईहून अलिबागला राहण्यासाठी माझे सासू-सासरे सुद्धा तयार झाले. त्या वातावरणात त्यांचं आयुष्य आणखी वाढलंय असं मला वाटतं. ते दोघे सुद्धा तिथे सुखी आहेत. प्रवासाच्या दृष्टीने सुरुवातीला थोडा त्रास होईल हे आम्हाला माहिती होतं. पण, आता सवय झालीये. आता काहीच वाटत नाही. आम्हाला मे महिन्यात अलिबागला शिफ्ट होऊन एक वर्ष पूर्ण होईल'. प्रार्थना शेवटची 'बेटर हाल्फची लव्हस्टोरी' या चित्रपटात दिसली होती. सोबतच ती नुकतीच कलर्स मराठी वरील 'बाईपण जिंदाबाद' या मालिकेत दिसली होती. .हे सगळं ज्याने कुणी केलं तो... शुभमन गिलसोबत लग्नाच्या चर्चांवर मराठी अभिनेत्रीने सोडलं मौन; म्हणाली, 'एक क्रिकेटर... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.