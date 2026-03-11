तब्बल ६ वर्ष चाललेल्या 'पुढचं पाऊल' मालिकेला दिलेला नकार; आता अभिनेत्रीला होतोय पश्चाताप;, म्हणाली- विचारणा झाली पण...

गेल्या काही वर्षात छोट्या पडद्यावर अनेक मालिका अशा आल्या ज्यांनी प्रेक्षकांच्या मनात घर केलं. छोट्या पडद्यावर नेक मालिका प्रदर्शित होत असतात मात्र त्यातील फार कमी मालिका असतात ज्या वर्षानुवर्षे आपला प्रेक्षक टिकवून ठेवतात. अशाच गाजलेल्या मालिकांमधलीच एक म्हणजे 'पुढचं पाऊल' ही सिरीयल. या मालिकेने तब्बल ६ वर्ष प्रेक्षकांचं मनोरंजन केलं. स्टार प्रवाहावरील या मालिकेत कल्याणी, आक्कासाहेब ऊर्फ राजलक्ष्मी, रूपाली, कांचनमाला, पिंटू मामा, सोहम सरदेशमुख, रोहित सरदेशमुख अशी पात्र होती. तर अभिनेत्री जुई गडकरी आणि हर्षदा खानविलकर मुख्य भूमिकेत होते. ही मालिका तेव्हा आणखी एका अभिनेत्रीला ऑफर झाली होती. मात्र त्या अभिनेत्रीने मालिकेला नकार दिलेला. कोण आहे ती अभिनेत्री?.ही अभिनेत्री आहेत 'भाग्य दिले तू मला' आणि 'कोण होतीस तू काय झालीस तू' मधून प्रेक्षकांच्या भेटीला आलेल्या नंदिनी वैद्य. नंदिनी यांनी नुकतीच इट्स मज्जाला मुलाखत दिली. यात त्या मालिकेला नकार दिल्याचा आजही पश्चाताप होतोय असं त्या म्हणाल्या. नंदिनी म्हणाल्या, 'मी दुबईहून मुंबईत परत आल्यानंतर काम करायला मिळणार याचा आनंद होता. पण, इथे आल्यानंतर पुन्हा नव्याने सुरुवात करावी लागली. मला असं वाटत आपल्याला इथे सगळे ओळखतात.त्यामुळे मला सहज काम मिळेल... पण, मुळात तसं काहीच नव्हतं. रोज आपल्याला संघर्ष करायचा हे मला तेव्हा जाणवलं. तेव्हा माझ्याकडे संधी बऱ्याच आल्या आणि त्यासाठी मेहनतही तितकीच घ्यावी लागली.'.त्या पुढे म्हणाल्या, '"त्यावेळी एक मोठी संधी माझ्या हातातून गेली. या मालिकेसाठी माझ्या कास्टिंगसह सगळ्या गोष्टी जुळून आल्या होत्या. आयरीस प्रोडक्शनची ती मालिका होती. कामाचे रोख पैसे, वेळेत शूटिंग आणि कुठेही त्रास नाही, अशीत त्यांची ओळख आहे. ती संधी माझी चुकली पण, नंतर त्यांच्या भाग्य दिले तू मला मालिकेत काम करायला मिळालं. काही टेक्निकल इश्यू,आऊटडोर शूटिंग आणि माझा मुलगा लहान असल्यामुळे मला नाही म्हणावं लागलं. ती मालिका जवळपास १० वर्ष चालली.'.नंदिनी म्हणाल्या, 'मला आजही त्या गोष्टीचा पश्चाताप होतो. त्यावेळी मला असं वाटलं आपला मुलगा लहान आहे. ही मालिका नाहीतर दुसरी कोणतीही मालिका मिळेल. मुलाची जबाबदारी असल्यामुळे तो निर्णय मला नाही घेता आला. एक कलाकृती गाजते आणि आपल्याला माहित असतं की आपणही याचा भाग होऊ शकलो असतो. मला आजही त्याचा त्रास होतो.'.माझ्यापेक्षा सहा वर्षांनी मोठी आहे पण... अनेक वर्षांपासून सख्ख्या बहिणीसोबत बोलत नाही Neha Pendse; कारण सांगत म्हणाली- 'आमच्यात...'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.