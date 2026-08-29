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मी नवरा नाही तर सासू बघून लग्न केलं... मराठमोळ्या अभिनेत्रीचं चकीत करणारं वक्तव्य; म्हणते- तिच्याशी जमणं खूप महत्त्वाचं होतं...

MARATHI ACTRESS TALKED ABOUT HER MOMTHER IN LAW: एका मराठमोळ्या अभिनेत्रीने आता तिने मुलगा बघण्याआधी सासू बघून लग्न केलं असं वक्तव्य केलंय.
girija oak

girija oak

ESAKAL

Payal Naik
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सध्या सगळीकडेच घटस्फोटाचं प्रमाण वाढलंय. त्यांत पती पत्नीचं जमणं लग्नाच्या नात्यात खूप महत्वाचं असतं. मात्र अनेकदा घरच्यांची लुडबुड जास्त असल्याने देखील नाती तुटताना दिसतात. सासू आपल्याला त्रास देते, छळ करते अशा तक्रारी अनेक मुली करतात. त्यामुळे एका मराठी अभिनेत्रीने मुलगा बघण्याआधी सासू कशी आहे हे पाहिलंय. नॅशनल क्रश ठरलेली मराठमोळी अभिनेत्री गिरीजा ओक हिने नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत तिने सासू बघून लग्न केलं असं म्हटलंय.

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Girija Oak
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