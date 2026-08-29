मी नवरा नाही तर सासू बघून लग्न केलं... मराठमोळ्या अभिनेत्रीचं चकीत करणारं वक्तव्य; म्हणते- तिच्याशी जमणं खूप महत्त्वाचं होतं...

सध्या सगळीकडेच घटस्फोटाचं प्रमाण वाढलंय. त्यांत पती पत्नीचं जमणं लग्नाच्या नात्यात खूप महत्वाचं असतं. मात्र अनेकदा घरच्यांची लुडबुड जास्त असल्याने देखील नाती तुटताना दिसतात. सासू आपल्याला त्रास देते, छळ करते अशा तक्रारी अनेक मुली करतात. त्यामुळे एका मराठी अभिनेत्रीने मुलगा बघण्याआधी सासू कशी आहे हे पाहिलंय. नॅशनल क्रश ठरलेली मराठमोळी अभिनेत्री गिरीजा ओक हिने नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत तिने सासू बघून लग्न केलं असं म्हटलंय. .गिरिजा ओक राजश्री मराठीला दिलेल्या मुलाखतीत म्हणाली, 'माझी सासू खूप भारी आहे. ती मला माझ्या अगदी आईसारखीच आहे. ती खूपच कमाल आहे आणि माझं तिच्यावर प्रचंड प्रेम आहे. तिचं सुद्धा माझ्यावर खूप प्रेम आहे. मी बरेचदा माझ्या नवऱ्याला म्हणते की मी सासू बघून लग्न केलं, कारण तू तुझ्या कामावर निघून जाशील पण मला नंतर तिच्यासोबतच वेळ काढायचा आहे. तिच्याशी माझं जमणं खूप महत्त्वाचं होतं. माझं आणि माझ्या सासूचं प्रचंड पटतं. अगदी त्या इक्वेशन मधून आम्ही तिच्या मुलालाही बाहेर काढतो. माझ्या दोन्ही आई माझ्यासाठी खूप महत्त्वाच्या आहेत. मी माझ्या सासूलाही आईच म्हणेन.'.गिरीजा पुढे म्हणाली, 'जेव्हा मी आई होणार होते तेव्हाचा जो काळ होता किंवा ती जी प्रक्रिया होती त्यावेळी त्या दोघींनीही मला प्रचंड आधार दिला आहे. कुठल्याही क्षणी मला असं वाटलं नाही की मी या प्रवासात एकटीच आहे. किंवा मला माझं स्वतःचं सगळं करायचं आहे. मूल झाल्यावर सगळे आईलाच करावं लागतं, आपण ते कोणाच्या अंगावर टाकू शकत नाही. पण कधी मला कुठल्या कामानिमित्त कबीरला (गिरिजा ओकचा मुलगा) एकट्याला त्यांच्यावर टाकून जावं लागलं तर मला कधीही त्यांचा फोन येत नाही की तू कधी येणार आहेस ?, अजून तुला किती वेळ लागणार आहे? असं कधीही झालेलं नाही... '.ती पुढे म्हणाली, 'त्यांचं असं असतं की तू ऑलरेडी मनात गिल्ट घेऊन जात असतेस की माझं बाळ मी त्यांच्यावर सोपवून जाते. पण तू अजिबात काळजी करू नकोस तू तुझं काम व्यवस्थित कर. हा जो एक भरभक्कम आधार असतो आयुष्यातला तो मला माझ्या आयुष्यात असणाऱ्या बायकांनीच दिला आहे. केवळ माझ्या आईच नाही तर माझ्या मैत्रिणी सुद्धा मला आधार देतात. आमची मुलं थोड्याफार फरकाने सारख्याच वयाची आहेत. त्यामुळे त्यांना सुद्धा मुलाला घरात आपल्या वडीलधाऱ्यांकडे सोपा होऊन कामावर जाणं हे गिल्ट काय असतं ते समजतं आणि त्या आधार देतात. मला माझ्या आई सासूबाईची आणि आजी सासूबाई सुद्धा यांनी खूप आधार दिला आहे. त्यांनी मला खूप समजून घेतलं आहे. या सगळ्यांशिवाय मी काय करू शकले असते ते मला माहित नाही.' .लग्नानंतर काही दिवसातच पतीचा मृत्यू; किशोर कुमार यांच्याशी केलं दुसरं लग्न पण... फिल्मी आहे 'या' मराठी अभिनेत्रीची कहाणी .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.