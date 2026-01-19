प्रेम आहे समजताच वडिलांनी पाईपने काळंनिळं होईपर्यंत मारलं... मराठी अभिनेत्रीने सांगितला तो प्रसंग; म्हणाली- मामाने...

प्रत्येकाची प्रेमकहाणी वेगळी असते. कुणाची सोपी असते, तर कुणाची कठीण असते. मात्र असं असलं तरी प्रेम हे प्रेम असतं. अशीच हटके प्रेम कहाणी आहे अभिनेत्री कोमल कुंभार हिची. कोमल 'सहकुटुंब सहपरिवार' या मालिकेतून प्रेक्षकांच्या भेटीला आली. यात ती अंजीच्या भूमिकेत होती. तिने नुकतंच गोकुळ दशवंत याच्याशी लग्नगाठ बांधली. मात्र त्यांच्या प्रेमाला अभिनेत्रीच्या घरातल्यांचा विरोध होता. तिच्या करिअरला देखील तिच्या कुटुंबियांचा विरोध होता. मात्र तिने संघर्ष करत आज यशाचा टप्पा गाठलाय. आता नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत कोमलने तिच्या वैयक्तिक आयुष्याबद्दल सांगितलंय. .कोमल नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत म्हणाली, 'मी मालिकेसाठी ऑडिशन दिलं होतं आणि त्यात माझी निवडसुद्धा झाली होती. पण मला माझे घरचे सोडायला तयार नव्हते. अखेर मामाला घरी बोलावून त्यांनी मला समजावण्याचा प्रयत्न केला. पण तेव्हाही मी मुंबईत येऊन काम करण्यावर ठाम होते. तेव्हा माझ्या आईला माझं कुणाशी प्रेमसंबंध आहे का, असा संशय आला. तिने मला स्पष्टच विचारलं होतं. तेव्हा मी तिला होकारार्थी उत्तर दिलं होतं. खरंतर मला तेव्हा ती गोष्ट घरी सांगायची नव्हती. पण प्रेमात किती ताकद असते, हे मला त्यादिवशी समजलं होतं.'.ती पुढे म्हणाली, 'मला गोकुळसोबत मुंबईला जायचं आहे, असं मी म्हटल्यावर घरात शांतता पसरली. माझ्या मामाने ही गोष्ट माझ्या वडिलांना सांगितली. तेव्हा मला पाईपने मारण्यात आलं होतं. त्यांना मला समजावण्याचा, माझं मन वळवण्याचा खूप प्रयत्न केला, पण मी माझ्या निर्णयावर ठाम होते. यावर तिचा नवरा गोकुळ म्हणाला, '“त्यावेळी तिच्या अंगावर पाईपच्या माराचे वळ उठले होते. तशाच अवस्थेत तिने मालिकेच्या प्रोमोचं शूटिंग पूर्ण केलं होतं.' .कोमल पुढे म्हणाली, 'वडिलांनी नंतर मला समजावण्याचा प्रयत्न केला की असं करू नकोस. पण मी ऐकलं नाही. अखेर दुसऱ्या दिवशी त्या सगळ्यांनी मला सांगितलं, तू जा.' कोमल आणि गोकुळ यांनी २५ नोव्हेंबर २०२५ रोजी विवाह केला. कोमलने 'अबोली' मालिकेत महत्वाची भूमिका साकारली होती. .तुझ्यामुळेच तुझे वडील गेले... बिग बॉस मराठी ६ गाजवणाऱ्या तन्वी कोलतेने सांगितली करोना काळातील घटना; म्हणाली, 'नातेवाईकांनी... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.