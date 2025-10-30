Premier

हे सगळं ज्याने कुणी केलं तो... शुभमन गिलसोबत लग्नाच्या चर्चांवर मराठी अभिनेत्रीने सोडलं मौन; म्हणाली, 'एक क्रिकेटर...

MARATHI ACTRESS TALKED ABOUT SHUBHAMAN GILL: शुभमन गिलसोबतच्या अफेअरवर आता लोकप्रिय अभिनेत्रीने स्पष्टीकरण दिलं आहे. नेमकं काय म्हणाली?
लोकप्रिय क्रिकेटपटू शुभमन गिल याच्या खेळासोबतच तो त्याच्या वैयक्तिक आयुष्यामुळेही चर्चेत असतो. आजवर त्याचं नाव अनेक मुलींसोबत जोडलं गेलं. सारा अली खान ते अवनीत कौर यांसोबतच त्याच्या नात्याच्या जोरदार चर्चा झाल्या. त्यातही त्याचं आणि सचिन तेंडुलकर याची लेक सारा तेंडुलकर हिचं देखील अफेअर असल्याचं बोललं गेलं. मात्र यांसोबत आणखी एक अभिनेत्री होती जिच्यासोबतच शुभमनचं नाव जोडलं गेलेलं. ती अभिनेत्री म्हणजे रिधिमा पंडित. आता रिधिमाने त्यांच्या नात्याबद्दल मौन सोडलं आहे.

