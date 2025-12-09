परंपरा म्हणून नाही तर... मराठी अभिनेत्रीने लग्नाच्या ७ वर्षानंतर बदललं नाव; कारण सांगत म्हणाली

भारतीय परंपरेत स्त्री- पुरुष कायम आपल्या नावामागे वडिलांचं नाव लावतात. तर लग्न झाल्यानंतर स्त्रियांचं सासरचं नाव बदलण्यात येतं. सासरी गेल्यावर तिच्या माहेरचं नाव बदलून पतीचं नाव तिच्या नावापुढे जोडण्यात येतं. मात्र गेल्या काही वर्षात अनेक पुरुष आपल्या नावापुढे आईचं नावदेखील लावतात. तर स्त्रिया लग्नानंतरही आपलं माहेरचं नावच कायम ठेवतात. हा ज्याचा त्याचा वैयक्तिक निर्णय असतो. मात्र आता एका मराठी अभिनेत्रीने लग्नाच्या ७ वर्षानंतर तिच्या नावात बदल केला आहे. तिने पोस्ट करत त्यामागचं कारणही सांगितलं आहे. .ही अभिनेत्री आहे रुचिरा जाधव. रुचिताने इन्स्टाग्रामवर तिच्या नावात बदल केला आहे. लग्नानंतरही रुचिता माहेरचं नाव लावत होती. मात्र आता तिने तिच्या नवऱ्याचं नाव लावण्याचा निर्णय घेतलाय. रुचिताने तिचं इंस्टाग्रामवरचं नाव बदलून रुचिता आनंद माने असं केलंय. अभिनेत्रीने इंस्टवर एक पोस्ट शेअर केलीये त्यात ती म्हणते, 'मी इन्स्टाग्रामवर आज माझं नाव बदललं आहे. एका छोट्या गोष्टीत बदल करण्यासाठी मला ७ वर्ष लागली. आठवणींची, पुढे जाण्याची, संघर्षाची आणि मी कोण आहे ते ओळखण्याची ही ७ वर्ष. रुचिता जाधव म्हणून मी लहानाची मोठी झाले. आणि त्या मुलीवर, तिच्या स्वप्नांवर, तिच्यातील ऊर्जेवर मी कायमच प्रेम करत राहीन. पण, आयुष्याने मला एक अशी व्यक्ती दिली जी केवळ माझा नवरा नाही तर माझं सुरक्षित ठिकाण, माझी शांतता आणि कुठल्याही परिस्थितीत मिळून मार्ग काढणारी ऊर्जा आहे"..तिने पुढे लिहिलं, 'त्यामुळे आज इथेही मी रुचिता आनंद माने होण्याचा निर्णय घेतला आहे. परंपरा किंवा सोसायटी प्रेशर म्हणून नाही. तर मला गर्व आहे म्हणून... गर्व आहे एका सुंदर व्यक्तीसोबत असल्याचा, त्याचं नाव माझ्या नावात लावण्याचा, त्याच्याबरोबर आयुष्य जगण्याचा. हे सर्व करायला मला ७ वर्ष लागली. कारण माझ्यासाठी ते तितकं महत्त्वाचं आहे. नवीन नाव... पण आत्मा तोच... फक्त भरपूर प्रेम, जास्त हेतू आणि ऊर्जा'. रुचिताने अनेक मालिकांमध्ये काम केलं आहे. २०१९ साली रुचिताने आनंद माने यांच्यासोबत लग्न करत संसार थाटला. .हे सगळं थांबवा... स्वतःचा तो फोटो पाहून संतापली प्राजक्ता माळी; असं घडलं तरी काय? म्हणते- मी कधीच... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.