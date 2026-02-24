माझ्या घोवाला कोकण दाखवा! छोट्या पडद्यावरील नायिका पोहोचली माहेरी; ओले काजूही सोलले, नवरा म्हणतो

स्टार प्रवाहावरील 'काजळमाया' य मालिकेतून घराघरात पोहोचलेली लोकप्रिय मराठी अभिनेत्री वैष्णवी कल्याणकर हिने आपल्या अभिनयाने आणि साधेपणाने प्रेक्षकांची मनं जिंकली. ही मालिका फार चालली नसली तरी या वैष्णवीने या मालिकेतून स्वतःची ओळख निर्माण केली. वैष्णवीने खऱ्या आयुष्यात 'देवमाणूस' फेम लोकप्रिय अभिनेता किरण गायकवाड याच्याशी लग्नगाठ बांधलीये. त्यांचं वैष्णवी कोकणातली आहे. त्यामुळे त्यांचं लग्नही सावंतवाडीमध्ये मोठ्या थाटामाटात झालं होतं. आता वैष्णवी तिच्या माहेरी पोहोचलीये. विशेष म्हणजे तिथे तिथून ओले काजू सोलतानाचा व्हिडिओ शेअर केलाय. .वैष्णवीने तिच्या इंस्टाग्राम अकाऊंटवरून एक व्हिडिओ शेअर केलाय. यात ती ओले काजू सोलताना दिसतेय. तिने एका हातात प्लास्टिकची पिशवी घातली आहे. कारण काजूचा गर जर हाताला किंवा त्वचेला लागला तर त्याजागी जखम, किंवा फोड येऊ शकतात. कोकणात घराघरात ओल्या काजूची भाजी बनवली जाते. आता वैष्णवीने या भाजीसाठी काजू सोलून दाखवले आहेत. “माझ्या घोवाला कोकण दाखवा…” असं कॅप्शन तिने या व्हिडिओला दिलंय. या व्हिडिओवर किरणने देखील कमेंट केलीये. “प्लीज मला हे असं कोकण दाखवा…” अशी कमेंट त्याने पत्नीच्या पोस्टवर केलीये. यावर वैष्णवी रिप्लाय देत म्हणते, “तुमच्यासाठी कायपण…फक्त सुट्टी घेऊन इकडे राहायला या”.वैष्णवीची ही पोस्ट सध्या व्हायरल होतेय. नेटकरीही त्यावर प्रतिक्रिया देत आहेत. हिरवेगार ओले काजू गरम पाण्यात १५-२० मिनिटे भिजवून ठेवल्यास त्यांची साल सहज निघते. सुरीच्या सहाय्याने हे कोवळे काजू सोलले जातात आणि हिरव्या काजूच्या आतील पांढरं आवरण अलगद काढलं जातं. त्यानंतर भाजीसाठी हे काजू स्वच्छ धुवून वापरले जातात. या सोललेल्या ओल्या काजूची चविष्ट रस्सा भाजी किंवा सुकी भाजी बनवता येते. हीच कृती वैष्णवीने व्हिडिओमध्ये दाखवलीय. .या' दिवशी भेटीला येतेय झी मराठीची नवी मालिका; 'सनई चौघडे' स्टार प्रवाहवर पडणार भारी? हे आहे कारण .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.