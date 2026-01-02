पहिला चित्रपट हिट, नंतर फ्लॉपची रांगच लागली; एका रात्रीत स्टार झालेली साध्या घरातली मराठी मुलगी, तुम्ही ओळखलंत?

चित्रपटसृष्टी हे असं ठिकाण आहे जिथे अनेक लोक उराशी स्वप्न बाळगून येतात. इथला झगमगाट त्यांना आकर्षित करतो. इथलं कल्चर, पैसा, लोकप्रियता सगळंच हवंहवंसं वाटतं. पण इथे कुणाचं नशीब कसं पालटेल सांगू शकत नाही. इथे अनेक रंकांचे राव झाले आणि रावांचे रंक झाले. अनेक कलाकार असे आहेत. जे आपल्या अभिनयाने प्रेक्षकांची मनं जिंकतात. मात्र काही चित्रपटांनंतर हे कलाकार इंडस्ट्रीमधून गायब होतात. त्यांच्यावर फ्लॉपचा ठप्पा बसतो. अशीच एक मराठी कलाकार आहे जिने करिअरमध्ये पहिला चित्रपट हिट दिला. मात्र नंतर तिचा एकही चित्रपट चालला नाही. .या अभिनेत्रीने वयाच्या अवघ्या १४व्या वर्षी पहिला हिट चित्रपट दिला होता. तेव्हा ती नववी इयत्तेत शिकत होती. मात्र तिने तिच्या अभिनयाने सगळ्यांना चकीत केलेलं. हा चित्रपट प्रचंड गाजला. मात्र त्यानंतर तिने तब्बल ६ मराठी चित्रपटात काम केलं. जे सगळे फ्लॉप ठरले. ही अभिनेत्री दुसरीतिसरी कुणी नासून रिंकू राजगुरू आहे. रिंकूने १४व्या वर्षी 'सैराट' चित्रपटात काम केलेलं. जो सुपरहिट ठरला. मात्र त्यानंतर तिने 'कागर', 'मेकअप', 'आठवा रंग प्रेमाचा', 'झिम्मा २', 'बेटर हाल्फची लव्हस्टोरी' अशा काही चित्रपटात काम केलं. हे चित्रपट फारशी चांगली कामगिरी करू शकले नाहीत. ती नुकतीच 'आशा' या चित्रपटात दिसली. मात्र हा चित्रपटही खास कमाल दाखवू शकला नाही. .तिने हिंदी चित्रपटांमध्येही काम केलेलं. सैराटचा साऊथ रिमेक असलेला 'मनसू मलिगे', 'अनपॉज्ड', 'हंड्रेड', '२०० हल्ला हा', 'अंकही कहानीया', 'झुंड' यांसारख्या चित्रपटातही ती झळकली. मात्र हे चित्रपटही तिला आधीसारखे लोकप्रियता मिळवून देऊ शकले नाहीत. रिंकू लवकरच 'पुन्हा एकदा साडे माडे ३' या चित्रपटात झळकणार आहे. यात तिच्यासोबत अशोक सराफ, भरत जाधव आणि मकरंद अनासपुरे मुख्य भूमिकेत असणार आहेत. मात्र आतापर्यंत आलेले गाजलेल्या चित्रपटांचे सगळे पार्ट २ फ्लॉप झाल्याने आताही या चित्रपटाकडून प्रेक्षकांना तशा अपेक्षा कमीच आहेत. .मात्र गेल्या १० वर्षात रिंकू केवळ एक हिट चित्रपट देऊ शकलीये. आता रिंकूला एका वेगळ्या भूमिकेत पाहण्यासाठी प्रेक्षक उत्सुक आहेत. जेणेकरून तिच्या ब्रेक लागलेल्या करिअरची गाडी पुन्हा एकदा सुसाट धावायला लागेल. .MOVIE REVIEW: पटापट दाखवण्याच्या नादात हरवलं भावनांचं कनेक्शन; 'क्रांतीज्योती विद्यालय'चे सचिन खेडेकर एकमेव तारणहार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.