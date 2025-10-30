आम्हाला बाळ नकोय! १२ वर्षांच्या संसारानंतर लोकप्रिय मराठी कपलचा मोठा निर्णय; एक नाही सांगितली २ कारणं

हिंदी चित्रपटसृष्टीमध्ये अनेक कलाकार सध्या मुलं जन्माला घालण्यास पसंती देत आहेत. मात्र मराठी सिनेसृष्टीत याविरुद्ध चित्र आहे. अनेक मराठी कपल हे त्यांच्या करिअरवर लक्ष देताना दिसतायत. या कलाकारांमध्ये नो किड्स पॉलिसी लोकप्रिय होतेय. कलाकार आता मुलांपेक्षा त्यांच्या करिअरवर आणि एकमेकांच्या सोबतीवर जास्त लक्ष देताना दिसतायत. यापूर्वी अभिनेत्री प्रार्थना बेहेरे आणि तिची पती अभिषेक जावकर, अभिनेता अतुल कुलकर्णी आणि अभिनेत्री अंजली कुलकर्णी,अभिनेत्री अमृता सुभाष आणि अभिनेते संदेश कुलकर्णी यांनी आपल्याला मुलं नकोयत असं स्पष्ट केलं होतं. आता या यादीत आणखी एका सेलिब्रिटी कपलची एंट्री झाली आहे. .आता आणखी एका मराठी कपलने आपल्याला मुलं नको असल्याचं सांगितलं आहे. त्यांनी त्यामागची कारणही सांगितलीयेत. हे कपल म्हणजे अभिनेता सौरभ गोखले आणि अभिनेत्री अनुजा साठे. त्यांचीही मुलं जन्माला न घालण्याची त्यांची काही कारणं आहेत. अनुजाने एका मुलाखतीत बोलताना याबद्दलची कारणं सांगितली आहेत. ती म्हणाली, 'आम्हाला प्राणी खूप आवडतात. आमच्याकडे चार कुत्रे आहेत. अजून चार असतील तरी हरकत नाही, आम्ही त्यांना मुलंच मानतो. आम्ही त्यांचा मुलांसारखा सांभाळ करतो. माझ्यामध्ये मातृत्वाची भावना निश्चितच आहे, परंतु तिला मुलांपेक्षा प्राण्यांप्रती ही भावना जास्त तीव्रतेने जाणवते. .बाळ न होऊ देण्याचा निर्णय घेण्यामागे अनुजाने दुसरं मोठं कारण दिलं होतं ते म्हणजे वाढती महागाई आणि भविष्यातील मुलाचेचं संगोपन. अनुजा जुन्या काळाबद्दल बोलताना म्हणाली , "आपण भाग्यवान होतो कारण शिक्षणासाठी तेव्हा फार खर्च करावा लागला नाही. मात्र, आज वेगाने गोष्टी महाग होत आहेत. मुलाला या जगात आणून सगळ्या गोष्टींसाठी तडजोड करणं मला योग्य वाटत नाही". .अनुजा साठे आणि सौरभ गोखले. या दोघांच्या लग्नाला तब्बल १२ वर्षे झाली आहेत. अनुजा मराठीसोबतच हिंदी वेबसीरिजमध्ये जास्त दिसून आली. तिची 'एक थी बेगम' ही वेबसीरिज प्रचंड गाजली. तर सौरभदेखील 'सिम्बा' या चित्रपटात दिसला होता. .'सुख म्हणजे नक्की काय असतं' फेम माधवी निमकरने मुंबईत घेतलं दुसरं घर; प्राइम लोकेशनवर आहे प्रॉपर्टी, दाखवले फोटो .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.