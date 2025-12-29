Sachin Pilgaonkar : 'पहिल्या चित्रपटानंतर आईला वाटलं मी अभिनय करू नये, पण वयाच्या पाचव्या वर्षी...'; सचिन पिळगावकरांनी सांगितला 'तो' किस्सा

अलीकडच्या काही वर्षांत चित्रपट किंवा मालिका प्रदर्शित करण्यासाठी ओटीटी माध्यम उपलब्ध झाले आहे, त्यामुळे ओटीटी प्लॅटफॉर्मचा अधिक प्रमाणात वापर होत आहे. ओटीटीचा परिणाम चित्रपटगृहांवर होऊ नये, यासाठी अधिक चांगल्या प्रकारचे चित्रपट निर्माण करावे लागतील. स्पर्धेत अधिक जण असतील तर स्पर्धा समजून घेत पुढे जाणे आवश्यक असून, ओटीटीवर प्रदर्शित झालेल्या सिटी ऑफ ड्रीम्समध्ये काम करण्याचा अनुभव चांगला होता, असे मराठीतील ज्येष्ठ अभिनेते, निर्माता आणि दिग्दर्शक सचिन पिळगावकर यांनी बेळगावात ‘सकाळ’शी बोलताना सांगितले..प्रश्न : चित्रपट सृष्टीत किती वर्षांपासून काम करीत आहात?पिळगावकर : चित्रपट सृष्टीत येऊन ६२ वर्षे झाली. वयाच्या चौथ्या वर्षी चित्रपटात काम करण्याची संधी मिळाली. मात्र, पहिल्याच चित्रपटानंतर पुन्हा चित्रपटात काम करू नये, अशी आईची इच्छा होती, परंतु वयाच्या पाचव्या वर्षी पहिला राष्ट्रीय बाल कलाकार पुरस्कार मिळाला. देशाचे राष्ट्रपती सर्वपल्ली राधाकृष्णन व पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांच्या उपस्थितीत त्यामुळे आईने पुढे काम सुरू करण्यास परवानगी दिली. जीवनात आई-वडिलांचे कष्ट आणि सहकार्य अतिशय मोलाचे आहे..IPS Officer Birdev Done : साधा पेहराव अन् धनगरी पोशाख..; IPS बिरदेव डोणेंच्या कुटुंबाचा पहिलाच विमान प्रवास, डोळ्यात पाणी आणणारी पोस्ट.प्रश्न : कोणती भूमिका करायला मिळाली नाही, याची खंत आहे?पिळगावकर : बालकलाकार म्हणून कारकीर्दीला सुरुवात केल्यानंतर अनेक वर्षे विनोदी भूमिका करायला मिळाल्या नाहीत, याची सुरुवातीला खंत होती. त्यामुळे विनोदी भूमिका करावी, असे नेहमीच वाटत होते. त्यामुळेच अनेक विनोदी चित्रपट निर्माण केले तसेच तू-तू मैं-मैं या विनोदी मालिकेचीदेखील निर्मिती केली. मात्र, आतापर्यंतच्या चित्रपटसृष्टीच्या कारकीर्दीत पोलिस इन्स्पेक्टर किंवा वकिलाची भूमिका करण्याची संधी मिळाली नाही..प्रश्न : चित्रपटात येणाऱ्या नवीन पिढीला काय संदेश द्याल?पिळगावकर : चित्रपट सृष्टीत येणारी सध्याची नवीन पिढी खूप चांगल्या प्रकारे काम करत असून, जुन्या काळातील कलाकार आपल्या आरोग्याकडे लक्ष देत नव्हते, मात्र अलीकडचे नवीन कलाकार आपल्या आरोग्याकडे अधिक लक्ष देतात. ते व्यसनापासून दूर राहात आहेत, ही गोष्ट अतिशय चांगली असून, नव्या पिढीतील कलाकारांनी अनेक भाषांवर प्रभुत्व निर्माण करणे गरजेचे आहे. आपण ज्या भाषेत काम करत आहोत, त्या भाषेचे ज्ञान असेल तर अधिक चांगल्या प्रकारे काम करता येते. मराठी चित्रपट सृष्टीतील अनेक कलाकार अस्खलित मराठी बोलतात, याचा अभिमान आहे. काळ बदलला त्याप्रमाणे कलाकारांनी स्वतःमध्येही बदल करणे आवश्यक आहे..Maharashtra Tourism : आयुष्यात एकदा तरी इथं फिरलाच पाहिजे! महाराष्ट्रातील टॉप 10 ठिकाणं पाहून थक्क व्हाल.‘शोले’, ‘गीत गाता चल’ लाभदायकप्रश्न : कोणत्या चित्रपटांतील काम लाभदायक ठरले?पिळगावकर : चित्रपट सृष्टीत प्रवेश केल्यानंतर अनेक वर्षे बाल कलाकार म्हणून काम करण्याची संधी मिळाली, मात्र वर्ष १९७५ मध्ये आलेल्या ‘शोले‘ आणि ‘गीत गाता चल’ हे चित्रपट हिट झाल्यामुळे पुढील काळात अनेक चांगल्या संधी मिळत गेल्या. मराठी, हिंदी चित्रपटांसह छोट्या पडद्यावरदेखील निर्माता व दिग्दर्शक म्हणून काम केले आहे. आज-काल फोटोग्राफीसह अनेक प्रकारच्या गोष्टींचे प्रेक्षकांना ज्ञान असते. त्यामुळे काम करताना किंवा एखाद्या चित्रपटाची निर्मिती करताना अधिक जागरूकपणे काम करावे लागते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.