Premier

गोवा आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव “फिल्म बाजार- २०२५”साठी शासनामार्फत "मुक्काम पोस्ट देवाचे घर" चित्रपटांची निवड

यंदा “फिल्म बाजार - २०२५” करिता "मुक्काम पोस्ट देवाचं घर" या मराठी चित्रपटांची निवड करण्यात आल्याची घोषणा महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालकांनी केली आहे .
mukkam post devacha ghar

mukkam post devacha ghar

esakal

Payal Naik
Updated on

गोवा आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवातील “फिल्म बाजार” विभागासाठी राज्य शासनाच्या वतीने महाराष्ट्र चित्रपट, रंगभूमी आणि सांस्कृतिक विकास महामंडळामार्फत दरवर्षी मराठी चित्रपटांची निवड करून ते पाठविण्यात येतात. यंदा “फिल्म बाजार - २०२५” करिता "मुक्काम पोस्ट देवाचं घर" या मराठी चित्रपटांची निवड करण्यात आल्याची घोषणा महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालक स्वाती म्हसे पाटील यांनी केली आहे .

Loading content, please wait...
marathi movie
Entertainment news
marathi entertainment

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com