ही हिरोइन वाटतंच नाही... कसा होता 'मराठी मिडीयम' मालिकेचा कालचा भाग? नेटकऱ्यांना पडलाय एकच प्रश्न की...

Marathi Medium Serial: छोट्या पडद्यावर गेल्या काही दिवसात अनेक नवीन मालिका प्रेक्षकांच्या भेटीला आल्यात. त्यातलीच एक म्हणजे स्टार प्रवाहवर नव्याने सुरू झालेली 'मराठी मिडीयम' ही मालिका. यापूर्वी स्टार प्रवाहची 'आमच्या लाडक्या नाईकबाई' ही मालिका प्रेक्षकांना मुळीच आवडली नव्हती. मात्र आता स्टार प्रवाहाने या मालिकेतून एक वेगळा विषय मांडण्याचा प्रयत्न केलाय. या मालिकेत अभिनेता अक्षय नलावडे आणि रील स्टार श्रद्धा पवार मुख्य भूमिकेत आहेत. शिवाय मालिकेत अनेक ओळखीचे चेहरे दिसतायत. आता पाहूया प्रेक्षकांना ही मालिका आवडलीये का. .मालिकेच्या सुरुवातीच्या २ दिवसातच सरस्वती आणि विक्रांत यांची ओळख आणि विक्रांतला परत हवी असलेली शाळेची जागा याबद्दल दाखवण्यात आलंय. आपल्या आजोबानी शाळेसाठी दिलेली जागा विक्रांतला परत हवीये. त्या जागी त्याला स्पोर्ट्ससाठी नवीन काहीतरी सुरू करायचंय. तर सरस्वतीला हे ऐकून धक्का बसलाय. आता ही मालिका प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरलीये का ते पाहूया. काही जणांनी ही मालिका पाहून सकारात्मक प्रतिसाद दिलाय. 'श्रद्धा तू खूप छान काम करतेयस', 'आम्हाला पहिला भाग खूप आवडला.', 'विक्रांतचा अटीट्युड सरस्वती हाणून पाडणार.', 'आम्हाला आमच्या बालपणीचे दिवस आठवले. ' असं काहींनी म्हटलंय. तर काहींनी नकारात्मक प्रतिक्रिया दिल्यात. .एकाने लिहिलं, 'अभिनेत्री म्हणावी तशी चांगली वाटत नाही. जशा स्टारच्या इतर अभिनेत्री आहेत. थोडी बालिश वाटते.' दुसऱ्याने लिहिलं, 'No... ती हीरोइन वाटतच नाही हायस्कूलची मुलगी वाटते.. आणि महत्त्वाचं सगळ्यांना प्रश्न पडलाय तिने शिक्षण कधी घेतलं एवढ्या कमी वयात.....आणि महत्त्वाचं बोलायचं तर सुरुवातीला चांगलंच दाखवतात... आणि परत कट कारस्थान....' आणखी एकाने लिहिलं, 'सगळी स्टोरी ३ एपिसोडमध्ये दाखवणार का? जरा वेळ द्या प्रेक्षकांना समजायला.' एकाने लिहिलं, 'हीरोइन इयत्ता आठवीतली वाटते... डीएड कधी केलं बीएड कधी केलं.. सीईटी एक्झाम कधी पास झाल्या.. नोकरी कधी लागली,... आज प्रश्न भविष्यामध्ये प्रेक्षकांना पडणार आहे....' एकूणच मालिकेला दोन्ही कडून समान तराजूत तोललं जातंय. आता पुढे मालिका काय कमाल दाखवणार हे पाहणं औसुक्याचं ठरणार आहे. .मालाड स्टेशनवर चुकीचा स्पर्श, पुन्हा तेच करायला आला... प्राप्ती रेडकरने सांगितला तो प्रसंग; म्हणते- मी थेट त्याची... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.