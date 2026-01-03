पावलंस रे बा देवा महाराजा! कोकणच्या मातीतला 'दशावतार' आता थेट ऑस्करच्या शर्यतीत; १५० चित्रपटात मिळवलं स्थान

२०२५ मध्ये सर्वाधिक गाजलेला मराठी सिनेमा म्हणजे 'दशावतार' या चित्रपटाने प्रेक्षकांना वेड लावलं. कोकणाचा राखणदार आणि तिथला खरा दर्शवताराचा खेळ खऱ्या अर्थाने प्रेक्षकांपर्यत पोहोचवला. मात्र आता या चित्रपटाने मोठी झेप घेतली आहे. प्रेक्षकांसाठी खास ठरलेला हा चित्रपट आता ऑस्कर पर्यंत पोहोचलाय. 'दशावतार' चित्रपटाने इतिहास रचलाय. ९८ व्या ऑस्कर पुरस्कारांच्या (Academy Awards) मुख्य स्पर्धेत या चित्रपटाची अधिकृत निवड झाली आहे. जगभरातील हजारो चित्रपटांतून निवडल्या गेलेल्या १५० चित्रपटांमध्ये स्थान मिळवणारा हा एकमेव मराठी चित्रपट ठरला आहे. चित्रपटाचा दिग्दर्शक सुबोध खानोलकर याने एक पोसत करत याची माहिती दिलीये. .सुबोध खानोलकरने ऑस्कर टीमकडून आलेला मेल शेअर करत लिहिलं, 'कष्टांचं, प्रामाणिकपणाचं, मोठं स्वप्नं पाहण्याचं चीज होतंच… फक्त कामावर विश्वास हवा, खाली मान घालून कष्ट करत राहण्याची चिकाटी हवी, पडल्यावर पुन्हा उभं राहण्याची जिद्द हवी आणि विश्वास ठेवणाऱ्या माणसांची खंबीर साथ हवी! आज ‘दशावतार’ ऑस्करच्या म्हणजेच अकॅडमी अवॉर्ड्सच्या मुख्य स्पर्धेत (Main open film category - contention list) निवडला गेल्याचा मेल आला आणि गेली अनेक वर्ष आम्ही सगळ्यांनी जी मेहनत घेतली त्याची दखल घेतली गेल्याचं समाधान मिळालं. हे समाधान फक्त ‘दशावतार’ निवडला गेलाय म्हणून नाहीये, तर आपला मराठी चित्रपट जागतिक स्तरावर तोडीस तोड उभा राहू शकतो हे पुन्हा एकदा सिद्ध होतंय म्हणून आहे…'.'मुख्य स्पर्धेच्या कॅटेगिरीत निवडला गेलेला ‘दशावतार’ हा बहुदा पहिलाच मराठी चित्रपट आहे. हजारो चित्रपटातून जे १५०+ चित्रपट निवडले गेलेत त्यातला हा एकमेव मराठी चित्रपट आहे. आणि Academy Screening Room मध्ये दाखवला जाणारा पहिलाच मराठी चित्रपट आहे! जिंकणं हरणं नंतरची गोष्ट, पण मुख्य जागतिक प्रवाहात मराठी चित्रपटाची दखल घेतली जाणं हे प्रचंड अभिमानास्पद आहे! ही फक्त सुरवात आहे, आम्ही सातत्याने चांगलं काहितरी तयार करण्याचा आणि ते जगासमोर आणून मराठीची मान उंचावण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न करत राहू! प्रेम आणि आशीर्वाद असू द्या!' .अनेक नेटकऱ्यांनी आणि कलाकारांनी सुबोधचं कौतुक करत त्याला शुभेच्छा दिल्यात. मराठी पाऊल पडते पुढे चा अनुभव आज खरंच घेतल्याचं नेटकाऱ्यांचं म्हणणं आहे. .टीकाकारांना मी त्यांच्याच... सचिन पिळगावकरांचा ट्रोलर्सवर पलटवार; चार वाक्यात विषय संपवला .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.