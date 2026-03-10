अखेर कमळीची तिच्या आईशी भेट होणार पण... मालिकेत मोठा ट्विस्ट; नेटकऱ्यांनी सांगितली पुढची स्टोरी

'कमळी' ही झी मराठीवरील सध्या सर्वाधिक गाजणारी मालिका आहे. त्यात स्टार प्रवाहच्या टीआरपीच्या साम्राज्याला सुरुंग लावण्याचं काम कमळी या मालिकेने केलंय. गेले कित्येक आठवडे ही मालिका टीआरपीमध्ये दुसऱ्या आणि तिसऱ्या स्थानावर आहेत. अशातच आता मालिकेत नवीन ट्विस्ट दाखवण्यात येणार आहे. अखेर मालिकेत कमळी आणि तिच्या आईची भेट होणार आहे. मात्र त्यानंतर एक वेगळीच कथा दाखवण्यात येईल असा नेटकऱ्यांचा अंदाज आहे. प्रोमो पाहून काय म्हणालेत नेटकरी?.काय आहे 'कमळी' मालिकेची सध्याची कथा सध्या मालिकेत अन्नपूर्णा आजीच्या जीवासाठी कमळी त्यांची नात म्हणून घरात येते. त्यात कामिनी आणि अनिका ती अन्नपूर्णा आजीची नात नसल्याचं सांगण्यासाठी खूप प्रयत्न करतायत. मात्र कमळी त्यांना पुरून उरतेय. अशातच कमळीचे खरे बाबादेखील तिच्या बाजूने आहेत. त्यांना सत्य ठाऊक नसलं तरी ते अन्नपूर्णा आजीसाठी तिची साथ देतायत. त्यात कमळीची खरी आई गौरी ही ऋषीच्या घरी कामाला आहे. आता मालिकेत धुळवडीच्या दिवशी अनिका आणि कामिनी कमळीला भांग पाजतायत. त्यामुळे ती वायफळ बडबड करताना दिसतेय. मात्र त्यातच तिला तिच्या आईबाबांना भेटायचं असल्याचं ती सांगते. .झी मराठीने नुकताच कमळीचा नवा प्रोमो शेअर केलाय. यात कमळीची तिच्या आईसोबत भेट होणार असल्याचं दाखवण्यात आलंय. ती धुंदीत आईची आठवण काढतेय. आणि गौरी तिच्यासमोर येऊन बसते. तेव्हा कमळी तिला सगळ्यांबद्दल विचारते. तेवढ्यात ऋषीही दार खोलून आत येतो. या प्रोमोवर नेटकऱ्यांनी निरनिराळ्या प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. एकाने लिहिलं, 'ती भांगेच्या नशेत असणार आता आणि नंतर तिला काही नाही आठवणार. व्वा किती तो सस्पेन्स ठेवणार अजून.' दुसऱ्याने लिहिलं, 'खुळ्याचा बाजार आहे सगळा. कमळीची आई कोण आहे ते ऋषीला माहिती आहे. कमळीच्या आईला गावात भेटला होता. आणि त्याने फोटो पण दिला आहे कमळीला आई आबा आणि कमळीसोबतचा. किती मूर्खपणा दाखवतात आणि किती मालिका वाढवतात. .आता खरंच नशेत असल्याने कमळीला पुढचं काहीही आठवणार नाही की कमळीबद्दल जाणून घेण्याचा कामिनीचा डाव यशस्वी होईल याबद्दल येणाऱ्या भागांमध्येच कळेल. मात्र आई आणि कमळीला एकत्र पाहून नेटकरी खुश झालेत. .दुसऱ्या लग्नानंतर तीन महिन्यांनी मराठी अभिनेत्रीने दिली गुड न्यूज; घरी आली नवी पाहुणी; चाहत्यांचा शुभेच्छांचा वर्षाव .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.