Premier

मालिकेचं शूटिंग संपलं! आता निरोप घेतो.... अभिनेत्याने शेअर केले सेटवरचे शेवटचे फोटो; भावुक होत म्हणाला-

MARATHI SERIAL WRAPP UP LAST PHOTO OF SET:छोट्या पडद्यावरील एक लोकप्रिय मालिका आता प्रेक्षकांचा निरोप घेणार आहे. या मालिकेतील अभिनेत्याने सेटवरचे शेवटचे फोटो शेअर केले आहेत.
indrayani serial end

indrayani serial end

esakal

Payal Naik
Updated on

छोट्या पडद्यावर सध्या अनेक नव्या मालिका येऊ घातल्या आहेत. तर त्यांच्यासाठी काही जुन्या मालिका प्रेक्षकांचा निरोप घेणार आहेत. अशाच एका लोकप्रिय मालिकेने प्रेक्षकांचा निरोप घेतलाय. कलर्स मराठीवर नुकतीच दोन नव्या मालिकांची घोषणा करण्यात आली. त्यासाठी आता कलर्सवरील एक जुनी मालिका प्रेक्षकांचा निरोप घेणार आहे. ही मालिका आहे कलर्स मराठीवरील लोकप्रिय 'इंद्रायणी' मालिका. आता मालिकेतील अभिनेत्याने भावनिक पोस्ट शेअर केली आहे.

Loading content, please wait...
Marathi Serial
Entertainment news
colors marathi
Entertainment Field
marathi entertainment

Related Stories

No stories found.