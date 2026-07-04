आई-मुलीची थरारक लढाई अन् डिजिटल युगाचं काळं वास्तव; कसा आहे 'मर्दिनी'?

PRARTHANA BEHERE MARDINI MOVIE: मराठीबरोबरच हिंदी चित्रपटसृष्टीमध्ये यशस्वी इनिंग खेळणाऱ्या अभिनेता श्रेयस तळपदेने नावीन्यपूर्ण चित्रपट आणि त्यातील विविधांगी भूमिका करण्याचा प्रयत्न केला आहे. विनोदी असो वा गंभीर प्रत्येक भूमिका त्याने समरसून साकारली आहे. अभिनेता म्हणून यशस्वी कामगिरी करीत असताना चित्रपट निर्मितीही केली आहे. ‘सनईचौघडे’, ‘पोश्टर बाॅईज’ अशा काही मराठी चित्रपटांची निर्मिती करून चित्रपट निर्मितीमध्ये सातत्य ठेवले आहे. आता तो आणि त्याची पत्नी दीप्ती तळपदे यांनी ‘मर्दिनी’ हा चित्रपट आणलेला आहे. या चित्रपटाची संकल्पना आणि दिग्दर्शन अजय मयेकर यांचे आहे. .सध्याच्या कलियुगात वाढत चाललेली विकृती ही समाजासमोरील एक गंभीर समस्या बनली आहे. या विकृतींना आधुनिक तंत्रज्ञानाची मिळालेली साथ अनेकदा गुन्हेगारी प्रवृत्तींना अधिक बळ देते. सायबर क्राईम, हॅकिंग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि झपाट्याने होत असलेले डिजिटायझेशन यांमुळे डेटा प्रायव्हसी आणि वैयक्तिक सुरक्षेबाबतच्या चिंता अधिक तीव्र झाल्या आहेत. मर्दिनी हा चित्रपट एका आई आणि मुलीची कथा सांगणारा असला तरी समाजातील अशा वाढत्या विकृतीवर खरमरीत भाष्य करणार आहे. .अंजली घोरपडे (प्रार्थना बेहरे) ही मुंबईतील एका चाळीत आपल्या आई आणि मुलगी ओवी (मायरा वैकुळ) यांच्यासोबत राहणारी मध्यमवर्गीय तरुणी. आई आणि मुलगी असंच तिचं छोटंसं जग असतं. अंजली स्वभावाने अत्यंत सरळ-साधी, शांत आणि सुस्वभावी असते. आपल्या मुलीवर तिचे जीवापाड प्रेम असते. तिची मुलगी हेच तिचे विश्व असतं; परंतु अचानक एके दिवशी तिच्यावर मोठे संकट येते आणि मग त्यातून ती कसा मार्ग काढते.. तिच्यावर येणारे संकट कोणते असते.. त्यामध्ये तिला कोण कोण मदतीचा हात देतो.. पोलिसांची भूमिका त्यामध्ये काय असते.. वगैरे प्रश्नांच्या उत्तरासाठी हा चित्रपट पाहावा लागेल..दिग्दर्शक अजय मयेकर यांचा हा पहिलाच चित्रपट आहे. यापूर्वी त्यांनी विविध मालिकांचे दिग्दर्शन केले आहे. नातेसंबधांबरोबरच सामाजिक आणि संवेदनशील विषय हाताळण्यात त्यांचा चांगलाच हातखंडा आहे. या चित्रपटामध्येही त्यांनी सध्या समाजामध्ये वाढत चाललेली विकृती आणि त्याचे होणारे गंभीर परिणाम यावर भाष्य केले आहे. .ही कथा मांडताना कथेचा तोल कुठे ढळणार नाही याची पुरेपूर काळजी त्यांनी घेतली आहे. अभिनेत्री प्रार्थना बेहेरे, जितेंद्र जोशी, अभिजित खांडकेकर, संध्या म्हात्रे, भूषण तेलंग, राजन भोसले आदी कलाकारांबरोबरच बालकलाकार मायरा वायकूळ यांनी आपापल्या भूमिका चोख बजावल्या आहेत. प्रार्थना बेहेरेने अंजली घोरपडे ही भूमिका कमालीची साकारली आहे. या भूमिकेचे विविध भाव तिने आपल्या डोळ्यांतून छान व्यक्त केले आहेत. अभिजित खांडकेकरनेही विक्रांतच्या भूमिकेत चांगलेच रंग भरलेले आहेत. त्या तुलनेमध्ये जितेंद्र जोशीच्या वाट्याला मोजकेच सीन्स आले आहेत आणि त्यामध्येही तो कमालीचा भाव खाऊन गेला आहे. मायरा वायकूळ या चिमुकलीने ओवीची भूमिका झकास साकारली आहे. चित्रपटातील संवाद छान आहेत. चित्रपटाचे पार्श्वसंगीत दमदार झाले आहे. हितेश मोडक यांचे संगीत उत्तम आहे. सिनेमॅटोग्राफर शब्बीर नाईक यांनी चाळीतील वगैरे सीन्स आपल्या कॅमेऱ्यात छान बंदिस्त केले आहेत. चित्रपटाची सुरुवात काहीशी संथ असली तरी त्यानंतर चित्रपट चांगलीच पकड घेतो..आई आणि मुलीच्या भावनिक बंधाची ही कथा आहे. आजच्या डिजिटल युगातील धोक्यांवर भाष्य करताना ‘मर्दिनी’ एक महत्त्वाचा संदेश देऊन जातो. -साडेतीन स्टार .मोठा स्विमिंगपूल, बार एरिया, प्रशस्त गार्डन, मुंबई-पुण्याच्या जवळच आहे प्राजक्ता माळीचं फार्महाऊस, एका दिवसासाठी आकारते इतकं भाडं.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.