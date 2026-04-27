'मटका किंग'मध्ये एवढी मोठी चूक? नागराज मंजुळे विसरले पण प्रेक्षकांच्या नजरेतून नाही सुटली ती गोष्ट, म्हणतात- अरे...

आता प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचायचं असेल तर फक्त मालिका आणि चित्रपटगृह हेच माध्यम राहिलेलं नाही. गेल्या काही वर्षात ओटीटीवर अनेक उत्तमोत्तम चित्रपट आणि वेब सीरिज येत आहेत ज्या प्रेक्षकांची पसंती मिळवताना दिसतायत. अशातच नुकत्याच रिलीज झालेल्या 'मटका किंग' या वेब सीरिजची सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा आहे. कुणी या सीरिजचं कौतुक करतंय तर कुणी सीरिजला नावं ठेवतंय. मात्र आता इंस्टाग्रामवरील एका युझरने सिरीजमधली एक अशी चूक प्रेक्षकांच्या लक्षात आणून दिलीये ज्याकडे खुद्द मेकर्सनी देखील दुर्लक्ष केलंय. .'मटका किंग' सीरिजमध्ये विजय वर्मासोबत अनेक मराठी कलाकार दिसतायत. त्यात सिद्धार्थ जाधवदेखील आहे. या सीरिजमध्ये एक सीन आहे जेव्हा विजय कामगारांना माल उचलून नेण्याबद्दल सांगत असतो. मात्र कुणीही ते करायला तयार होत नाही. तेव्हा तिथे हातगाडीवर झोपलेला सिद्धार्थ उठून येतो आणि म्हणतो मी हे काम करेन. जेव्हा या सीनमध्ये सिद्धार्थ येतो तेव्हा त्याचा दावा पाय अधू असल्याचं दाखवण्यात आलंय. विजयदेखील त्याच्या पायाकडे पाहतो आणि हा काम कसा करेल असा विचार करतो. .मात्र त्यानंतर पुढच्या भागात पुन्हा सिद्धार्थचा एक सीन आहे ज्यात सिद्धार्थ अगदी सरळ चालताना दिसलाय. मेकर्सना सिद्धार्थचा पाय अधू असल्याचा विसर पडलाय. त्यामुळे त्यांनी सिद्धार्थला सरळ चालू दिलंय. ही सीरिजच्या मानाने आणि नागराज मंजुळेंच्या दिग्दर्शनाच्या मानाने खूप मोठी चूक म्हणता येईल. हा व्हिडिओ पुनीत अत्री या इंस्टाग्राम हॅण्डलवर पोस्ट करण्यात आलाय. यावर नेटकरीही आम्हीही ही गोष्ट पाहिली असं म्हणताना दिसतायत. .'मटका किंग' या सीरिजचं कास्टिंग अमरावतीच्या प्रवीण इंदू आणि स्वप्नील शेळके यांनी केलं आहे. तर यातील स्वप्नील शेळके याने सीरिजमध्ये जीनू लॅकी ही भूमिकाही केली आहे. त्यांच्या कास्टिंगचं सध्या सिनेविश्लेषकांकडून कौतुक होतंय. तर ही सीरिज सध्या अमेझॉन प्राइमवर टॉप ५ मध्ये रँक करतेय.