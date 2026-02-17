माणूस एकटेपणाला घाबरतो की पोरकेपणाला? 'माया' चित्रपटाचा हृदयस्पर्शी ट्रेलर प्रदर्शित

नातेसंबंधांवर भाष्य करणारे चित्रपट प्रेक्षकांना नेहमीच आपलेसे वाटतात. कारण ते केवळ कथा सांगत नाहीत, तर आयुष्यात व्यक्त न केल्या गेलेल्या भावनांना शब्द देतात. अशाच भावविश्वाला स्पर्श करणाऱ्या ‘माया’ या चित्रपटाचा ट्रेलर आता प्रेक्षकांच्या भेटीला आला आहे. ‘माया’चा ट्रेलर एक महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित करतो, माणूस खरोखरच एकटेपणाला घाबरतो की पोरकेपणाच्या भावनेला? नात्यांमध्ये निर्माण होणाऱ्या गैरसमजुती, मनात साचत जाणाऱ्या अढी आणि त्या अढीमुळे दुरावत जाणारी माणसं यांचा भावनिक प्रवास ट्रेलरमध्ये प्रभावीपणे मांडण्यात आला आहे. .आयुष्य पुढे सरकण्यासाठी आवश्यक असलेली भावनिक मुक्तता आणि समजूतदार संवाद यांची जाणीव करून देणारा हा ट्रेलर विचार करायला भाग पाडतो. चित्रपटात सिद्धार्थ चांदेकरने साकारलेली हाऊस फादरची भूमिका ट्रेलरमध्ये मध्यवर्ती ठरते. मुलीमध्ये रमलेला पण स्वतःच्या भावनांपासून काहीशी दूर गेलेली ही व्यक्तिरेखा मनाच्या खोल कप्प्यात डोकावते. मुक्ता बर्वेची व्यक्तिरेखा आयुष्याच्या वळणावर उभी राहून स्वतःचे प्रश्न शोधताना दिसते, तर विजय केंकरे आणि रोहिणी हट्टंगडी यांचे अनुभवसंपन्न अस्तित्व कथेला स्थैर्य आणि वास्तवाची किनार देते. ट्रेलरमध्ये प्रत्येक पात्राच्या नजरेतून वेगवेगळ्या वेदना आणि आशा डोकावताना दिसतात..विशेष म्हणजे, ट्रेलरमध्ये संवादांपेक्षा नजरेतून व्यक्त होणं, शांतता आणि प्रसंगांची मांडणी अधिक बोलकी ठरत आहेत. काही क्षण तर असे आहेत की, शब्दांशिवायही मनात खोलवर ठसतात. गिरीश ओक यांची भूमिका या भावविश्वाला वेगळा परिमाण देते. त्यांच्या व्यक्तिरेखेतील अंतर्गत संघर्ष, न सांगितलेले आघात आणि स्वतःभोवती उभारलेली भिंत यामुळे कथानकाला एक गूढ आणि गंभीर स्वर मिळतो. ट्रेलरचा शेवट आश्वासक असला तरी तो अनेक प्रश्नही उभे करतो आणि याच प्रश्नांची उत्तरं प्रेक्षकांना मोठ्या पडद्यावर मिळणार आहेत. .चित्रपटाबद्दल दिग्दर्शक आदित्य इंगळे म्हणतात, ‘’ ‘माया’ मधून प्रत्येकाच्या मनात दडलेल्या, व्यक्त न केल्या गेलेल्या भावनांना पडद्यावर आणण्याचा प्रयत्न केला आहे. आयुष्यात काही नाती आपण जपतो, तर काही नकळत तुटत जातात. पण प्रत्येक नातं आपल्याला काहीतरी संचित देऊन जातं. या कथेतून आम्हाला हे मांडायचं आहे की, भूतकाळाच्या सावल्या कितीही गडद असल्या तरी एकमेकांमधील संवाद आणि कुणाचातरी मायेने झालेला स्पर्श यांच्या जोरावर आयुष्याच्या नवीन प्रवासाची सुरुवात करता येणं शक्य असते. प्रेक्षकांना या प्रवासात स्वतःचं प्रतिबिंब दिसेल,अशी आम्हाला खात्री आहे.”.शालिनी सिनेमाज आणि नितीन वैद्य प्रॉडक्शन्स निर्मित या चित्रपटाचे निर्माते डॉ. सुनील दातार, अलका मधुकर दातार आणि नितीन प्रकाश वैद्य आहेत. आदित्य इंगळे दिग्दर्शित ‘माया’ हा चित्रपट २७ फेब्रुवारी २०२६ रोजी सर्वत्र प्रदर्शित होणार आहे. .पडद्यावर रोमॅंटिक हिरो पण खऱ्या आयुष्यात पत्नीला अशी वागणूक द्यायचा मिथुन चक्रवर्ती; इतक्या सुंदर बायकोला त्याने... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.