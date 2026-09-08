खोटी नाही 'दृष्ट लागण्या जोगे सारे' गाण्याची कथा; डोंबिवलीतील 'या' ठिकाणी खरंच घडलेली घटना; त्या दोघांनी...

असे अनेक जुने चित्रपट आहेत ज्यांनी आजही प्रेक्षकांच्या मनात घर केलंय. 'अशी ही बनवाबनवी', 'धुमधडाका' या विनोदी चित्रपटांच्या आधी काही कौटुंबिक चित्रपटांनी प्रेक्षकांच्या मनावर राज्य केलेलं. अशाच काही गाजलेल्या चित्रपटांपैकी एक म्हणजे राजदत्त यांचं दिग्दर्शन असलेला 'माझं घर माझा संसार' हा चित्रपट. हा चित्रपट अनेक प्रेक्षकांनी पाहिलाय. काहींना हा चित्रपट पाहिला की रडू येतं तर काहींना आपल्या आयुष्यातील प्रसंग आठवतात. या चित्रपटातलं एक गाणं प्रचंड गाजलं ते म्हणजे 'दृष्ट लागण्या जोगे सारे गालबोटही कुठे नसे'. मात्र या गाण्यात दाखवण्यात आलेली गोष्ट ही खोटी नसून खरी आहे. .रत्नाकर मतकरी यांच्या माझं काय चुकलं या नाटकावर आधारित हा चित्रपट होता. ३ जुलै १९८७ रोजी प्रदर्शित झालेल्या या चित्रपटात अजिंक्य देव, मुग्धा चिटणीस, रिमा लागू, यशवंत दत्त, राजन ताम्हाणे, आसावरी जोशी, रुही बेर्डे, जयराम कुलकर्णी, नीलिमा बोरवणकर असे दिग्गज कलाकार होते. त्यामुळेच हा चित्रपट प्रचंड चालला. आईची आपल्या मुलाच्या संसारातील लुडबुड, सुनेच्या दुस्वासापायी स्वतःच्याच मुलाच्या सुखाचा आड येणारी स्त्री रीमा लागू यांनी साकारली होती. या चित्रपटात मुग्धा आणि अजिंक्य यांचा संसार दाखवण्यात आलेला. मुलगा आणि नवरा अशी दोन्ही नाती सांभाळताना अजिंक्यची होणारी परिस्थिती प्रेक्षकांना दिसत होती. मात्र त्यामुळेच कदाचित हा सिनेमा अनेकांना रिलेट झाला. .या चित्रपटात 'दृष्ट लागण्या जोगे सारे' हे गाणं आहे. जे ट्रेनमध्ये चित्रित होतं. हे गाणं संपताच अजिंक्य आणि मुग्धा जीव देतात. मात्र यात पत्नी वाचते आणि अजिंक्य मारतो. त्यानंतर रीमा लागू यांना चूक समजते आणि त्या मुलगा गेला पण सुनेला सांभाळू असं म्हणून तिला जवळ करतात. मात्र त्यांची ही जीव देण्याची कथा खऱ्या आयुष्यातही घडली होती. डोंबिवली येथील गोग्रासवाडी येथील एका विवाहित जोडप्याने लग्नानंतर काही वर्षांनी ट्रेनमधून उडी मारून जीव देण्याचा प्रयत्न केलेला. सासू सुनेचा संघर्ष इतका टोकाला गेला की या जोडप्याने रेल्वेसमोर उडी घेत स्वतःचा जीव घेण्याचा प्रयत्न केला. या घटनेची बातमी वाचल्यानंतर रत्नाकर मतकरी अस्वस्थ झाले. त्यानंतर त्यांनी लिहिली 'जौळ' ही कादंबरी आणि पूढे त्यावर आधारित नाटक आणि मग त्याचा चित्रपट झाला. .डोंबिवलीत घडलेल्या घटनेमध्ये ते दोघे पती पत्नी बचावले होते. त्यानंतर ते पुण्याला राहायला गेले. आजही त्यांचे शेजारी त्यांच्याबद्दलची कथा सांगतात. .मी युनिफॉर्म घालणार नाही.... जेलमध्ये कुणाचंही ऐकत नव्हता संजय दत्त; एका स्त्रीसमोर मात्र झुकला, कोण होती ती? .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.