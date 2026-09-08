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खोटी नाही 'दृष्ट लागण्या जोगे सारे' गाण्याची कथा; डोंबिवलीतील 'या' ठिकाणी खरंच घडलेली घटना; त्या दोघांनी...

DRUSHTA LAGNYA JOGE SARE SONG REAL STORY: 'माझं घर माझा संसार' या चित्रपटातील 'दृष्ट लागण्या जोगे सारे' या गाण्याची खरी कथा तुम्हाला ठाऊक आहे का? या गाण्यात दाखवलेली घटना खरी आहे.
DRUSHTA LAGNYA JOGE SARE SONG REAL STORY

DRUSHTA LAGNYA JOGE SARE SONG REAL STORY

ESAKAL

Payal Naik
Updated on

असे अनेक जुने चित्रपट आहेत ज्यांनी आजही प्रेक्षकांच्या मनात घर केलंय. 'अशी ही बनवाबनवी', 'धुमधडाका' या विनोदी चित्रपटांच्या आधी काही कौटुंबिक चित्रपटांनी प्रेक्षकांच्या मनावर राज्य केलेलं. अशाच काही गाजलेल्या चित्रपटांपैकी एक म्हणजे राजदत्त यांचं दिग्दर्शन असलेला 'माझं घर माझा संसार' हा चित्रपट. हा चित्रपट अनेक प्रेक्षकांनी पाहिलाय. काहींना हा चित्रपट पाहिला की रडू येतं तर काहींना आपल्या आयुष्यातील प्रसंग आठवतात. या चित्रपटातलं एक गाणं प्रचंड गाजलं ते म्हणजे 'दृष्ट लागण्या जोगे सारे गालबोटही कुठे नसे'. मात्र या गाण्यात दाखवण्यात आलेली गोष्ट ही खोटी नसून खरी आहे.

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