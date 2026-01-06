प्रेक्षकांना कसा वाटला 'मी सावित्रीबाई जोतीराव फुले'चा पहिला भाग? नेटकरी म्हणतात- एकच विनंती आहे...

छोट्या पडद्यावर सध्या नव्या मालिकांचा धडाका सुरू आहे. स्टार प्रवाह ते झी मराठी वाहिन्यांवर नव्या मालिकांची नांदी होत आहे. अशातच एक नवी मालिका नुकतीच प्रेक्षकांच्या भेटीला आलीये. ती म्हणजे स्टार प्रवाह वाहिनीवरील 'मी सावित्रीबाई जोतीराव फुले'. ४ जानेवारीपासून ही मालिका प्रेक्षकांच्या भेटीला आली. ही मालिका क्रांतिसूर्य जोतीराव फुले आणि क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्या आयुष्यावर आधारित आहे. आता या मालिकेचा पहिला भाग प्रेक्षकांना कसा वाटला हे जाणून घेऊया. .स्टार प्रवाहने एक नवा प्रयोग करत स्त्री शिक्षणासाठी संघर्ष करणाऱ्या, शिव्याशाप ऐकणाऱ्या, अपमान सहन करणाऱ्या, अगदी शेणाचे गोळे अंगावर झेलणाऱ्या सावित्रीबाई आणि त्यांच्या पाठीशी सदैव उभे राहणाऱ्या जोतीराव फुले यांची कहाणी प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न केला आहे. मालिकेत अभिनेता अमोल कोल्हे जोतीराव फुलेंच्या भूमिकेत आहे. तर मधुराणी गोखले हिने सावित्रीबाईंची भूमिका साकारलीये. या मालिकेचा पहिला भाग पाहून प्रेक्षक नेमकं काय म्हणालेत ते पाहूया. .प्रेक्षकांच्या प्रतिक्रिया मालिकेचा पहिला भाग पाहून नेटकऱ्यांनी प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. एकाने लिहिलं, 'खूप छान. आम्हाला आवडला पहिला भाग.' दुसऱ्याने लिहिलं, 'पहिला एपिसोड पाहून अक्षरश डोळ्यातून पाणी आले', आणखी एकाने लिहिलं, '१ तास हवी होती मालिका.' एकाने लिहिलं, 'सुरुवात खूपच चांगली झाली पण संवाद चालू असले की मागे dialogue पेक्षा music चा जास्त आवाज येतो त्यामुळे काही काही शब्द/वाक्य समजत नाहीत...फक्त एक request आहे की background music जरा शांत हवे तेव्हा मालिका पाहायला उत्सुकता वाटते...' आणखी एकाने लिहिलं, 'सावित्रीबाई फुले या आधी अशिक्षित होत्या,जोतिबांनी त्यांना शिकवले...पण इकडे अमोल आणि मधुराणी दोघांची भाषा इतकी शुद्ध आहे की ते दोघे फुले दांपत्य म्हणून रिलेट होत नाहीत...अत्यंत खडतर परिस्थितीतून वर आलेले तर अजिबात वाटत नाहीत...' .एकूणच सध्यातरी प्रेक्षकांचा या मालिकेला चांगला प्रतिसाद मिळतोय. प्रेक्षक आता भविष्यात या मालिकेला कसा प्रतिसाद मिळणार हे पाहणं औसुक्याचं ठरणार आहे. .Asha Bhosale यांनी डोळ्यांनी पाहिलाय मुलीचा भयानक मृत्यू; राहत्या घरात सोडलेला जीव; 'या' गोष्टी ठरलेल्या कारण?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.