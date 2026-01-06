Premier

प्रेक्षकांना कसा वाटला 'मी सावित्रीबाई जोतीराव फुले'चा पहिला भाग? नेटकरी म्हणतात- एकच विनंती आहे...

Audience Reactions to 'Mee Savitribai Jyotirao Phule': छोट्या पडद्यावर नुकतीच एक नवी मालिका सुरू झालीये. 'मी सावित्रीबाई जोतीराव फुले'चा पहिला भाग प्रेक्षकांना कसा वाटलाय ते पाहूया.
first episode of mi savitribai jotirao phule

first episode of mi savitribai jotirao phule

esakal

Payal Naik
Updated on

छोट्या पडद्यावर सध्या नव्या मालिकांचा धडाका सुरू आहे. स्टार प्रवाह ते झी मराठी वाहिन्यांवर नव्या मालिकांची नांदी होत आहे. अशातच एक नवी मालिका नुकतीच प्रेक्षकांच्या भेटीला आलीये. ती म्हणजे स्टार प्रवाह वाहिनीवरील 'मी सावित्रीबाई जोतीराव फुले'. ४ जानेवारीपासून ही मालिका प्रेक्षकांच्या भेटीला आली. ही मालिका क्रांतिसूर्य जोतीराव फुले आणि क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्या आयुष्यावर आधारित आहे. आता या मालिकेचा पहिला भाग प्रेक्षकांना कसा वाटला हे जाणून घेऊया.

Loading content, please wait...
Marathi Serial
Entertainment news
star pravah
Entertainment Field
marathi entertainment
star pravah serial

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com