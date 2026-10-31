Premier

तेव्हापासून एकदाही फटाके फोडले नाहीत... 'सनई चौघडे' फेम मेघना एरंडेने सांगितली ती आठवण; म्हणाली- आई- बाबांना...

Meghna Erande Diwali Memory | Sanai Choughade Actress Reveals Why She Stopped Bursting Firecrackers: छोट्या पडद्यावरील लोकप्रिय अभिनेत्री मेघना एरंडे हिने तिची दिवाळीतली आठवण सांगत ती अजूनही फटाके का फोडत नाही याबद्दल सांगितलं आहे.
meghana erande

meghana erande

esakal

Payal Naik
Updated on

दिवाळी अवघ्या एका आठवड्यावर येऊन ठेपली आहे. त्यात फराळ, घराची साफसफाई, आकाशकंदील, रांगोळी आणि कुटुंबासोबतचे क्षण खूप महत्वाचे ठरतात. आपल्या बालपणी साजरी केलेली दिवाळी ही काही वेगळीच असते. ती दिवाळी आयुष्यभर लक्षात राहते. अशीच एक 'सनई चौघडे' मालिकेतील अभिनेत्रीने दिवाळीची आठवण सांगितली आहे. ही अभिनेत्री आहे मेघना एरंडे. तिने फटाके न फोडण्याचं कारणही सांगितलंय.

Loading content, please wait...
Entertainment news
Entertainment Field
Diwali
marathi entertainment
Zee Marathi