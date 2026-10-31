तेव्हापासून एकदाही फटाके फोडले नाहीत... 'सनई चौघडे' फेम मेघना एरंडेने सांगितली ती आठवण; म्हणाली- आई- बाबांना...

दिवाळी अवघ्या एका आठवड्यावर येऊन ठेपली आहे. त्यात फराळ, घराची साफसफाई, आकाशकंदील, रांगोळी आणि कुटुंबासोबतचे क्षण खूप महत्वाचे ठरतात. आपल्या बालपणी साजरी केलेली दिवाळी ही काही वेगळीच असते. ती दिवाळी आयुष्यभर लक्षात राहते. अशीच एक 'सनई चौघडे' मालिकेतील अभिनेत्रीने दिवाळीची आठवण सांगितली आहे. ही अभिनेत्री आहे मेघना एरंडे. तिने फटाके न फोडण्याचं कारणही सांगितलंय. .मेघना एरंडे सांगते, 'लहानपणी माझी दिवाळी शिवाजी पार्कला आईकडे साजरी व्हायची आणि आम्ही खूप धमाल करायचो. दिवाळीच्या सुट्टीमध्ये आम्हाला खूप अभ्यास मिळायचा. त्यासाठी वेगळी वही बनवावी लागायची. ती वही सजवायला मला खूप मजा यायची. बाबा तेव्हा आमच्यासाठी थोडेसे फटाके आणायचे. फटाक्यांच्या कारखान्यांमध्ये लहान मुलं काम करतात, त्यांना किती त्रास सहन करावा लागतो, फटाके बनवतानाचं केमिकल त्यांच्या फुफ्फुसात जाऊ शकतं आणि त्यांना किती कष्ट करावे लागतात, यावर आधारित एक डॉक्युमेंटरी मी लहानपणी डब केली होती. त्या डॉक्युमेंटरीसाठी मी फटाक्यांचा कारखानाही पाहिला होता. त्याचा माझ्या मनावर इतका परिणाम झाला की तेव्हापासून आजपर्यंत मी कधीच फटाके फोडत नाही. त्या मुलांसाठी मला खूप वाईट वाटलं होतं.'.मेघना पुढे सांगते, “मी घरी सांगून टाकलं होतं की, यापुढे मी कधीच फटाके उडवणार नाही. माझ्या कुटुंबालाही माझी ही भूमिका पटली. त्यामुळे लहानपणापासूनच मला फटाके उडवायला आवडत नाहीत. मी सासरी फटाक्यांबद्दल सांगितलं, तेव्हा माझा नवरा विक्रम म्हणाला की, ठीक आहे, आपण आवाजाचे फटाके कधीच आणायचे नाहीत. पण इला झाल्यानंतर तिलाही फटाक्यांचा अनुभव मिळावा म्हणून छोटेसे भुईचक्र, अनार वगैरे आणू. मोठे बॉम्ब वगैरे फोडायचे नाही. मला फटाक्यांच्या धुराचाही त्रास होतो. त्यामुळे मी शक्यतो फटाक्यांपासून लांबच राहते.”.“दादरमध्ये दिवाळी सुरू होण्याआधीच दिवाळीचं वातावरण तयार झालेलं असतं. सगळीकडे झगमगाट, शॉपिंगची लगबग, मोठमोठे कंदील आणि गजबजलेली बाजारपेठ, हे सगळं मला खूप आवडायचं. दादरमध्ये मिळालेला तो अनुभव मला वाटतं, इतर कुठेही मिळू शकणार नाही. खूप शॉपिंग करणं, मॅचिंग कपडे घेणं, हे सगळं असायचं. दिवाळीसाठी चपलेपासून टिकलीपर्यंत, बांगड्या आणि कानातल्यांपर्यंत सगळं मॅचिंग घेतलं जायचं. तेव्हा दिवाळी म्हणजे खरोखरच दिवाळी असायची. आजही आहे आणि अशीच राहील.” असं मेघनाने सांगितलं..'क्षणभर विश्रांती' चित्रपटात सिद्धार्थ जाधवला भुर्जी पावची ऑर्डर देणारा हा अभिनेता कोण आहे माहितीये? आज गाजवतोय मराठी सिनेसृष्टी .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.